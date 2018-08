Debat: Bedre tid fra første skoledag

I næste uge vil 3.000 aarhusianske børn have første skoledag, og for dem – og måske ikke mindst deres forældre – er det en markant dag, som får en særlig side i scrapbogen over vigtige begivenheder i livet: Det lille børnehavebarn er blevet et skolebarn!

Den kan meget, den lokale folkeskole, hvor vi stadig har chancen for at mødes på tværs af social baggrund, uddannelse og beskæftigelse. Det er en enestående mulighed for at stifte bekendtskab med levede liv, der ikke ligner vores eget.

Desværre får folkeskolen ikke altid den opmærksomhed, som den fortjener – hverken fra det politiske liv eller fra os forældre, fordi skolelivet konkurrerer med en stribe andre vigtige opgaver og gøremål.

Derfor denne opfordring til – på den første skoledag af 2.000 skoledage fra børnehaveklasse og frem til eksamen i 9. klasse – at give din folkeskole en ekstra varm tanke. Måske tanken fører til, at du smører en ekstra lækker madpakke til det nye skolebarn? Eller måske du giver dit barns lærer en highfive og ønsker ham eller hende velkommen tilbage fra ferie? Eller måske den varme tanke giver dig lyst til at stille op til forældrerådet eller skolebestyrelsen? Hvem ved?

Vi kan alle gøre en forskel for at gøre vores folkeskole til en endnu bedre skole. Det kræver kun en tanke, et venligt ord og at man giver en hånd med i ny og næ, og måske – set fra en politisk stol – lidt kortere skoledage, lidt bedre tid til at forberede sig og lidt mindre snærende bånd af test og fastlåste mål.

Der skal være tid til det væsentlige. God første skoledag!