Et byggeri i Sverige viser, hvor svært det kan være: Hospitalsbyggerier kræver benhårde politiske beslutninger

Byggeri rimer på bøvl. Også når det gælder store projekter som hospitalsbyggerier. Her er vi oppe i sværvægtsklassen, og jeg må sige, at de udfordringer, vi møder undervejs, hverken er for tøsedrenge eller -piger. Byggeri fylder rigtigt meget på regionsrådets dagsorden i disse år.

Aktuelt skal vi f.eks. beslutte, hvor vi skærer i projekterne i Gødstrup og Viborg.

Når man skeler til, hvad der for tiden foregår i Sverige, så bliver det meget tydeligt for mig, hvad det er for en opgave, vi er sat i verden til at løfte.

Hvad foregår der, kunne nogen måske spørge? Er der styr på det? Og her må jeg sige, at ja, der er i den grad styr på det. Vi styrer alle byggeprojekterne endog meget tæt. Ikke fordi det er særligt spændende at skulle dæmpe ambitioner. Det er ikke guldvandhaner og andet overflødigt, vi skærer væk. Men vi har en opgave, der går ud på at holde budgetterne for det enkelte byggeprojekt.

Den opgave tager hele regionsrådet på sig. Og når man skeler til, hvad der for tiden foregår i Sverige, så bliver det meget tydeligt for mig, hvad det er for en opgave, vi er sat i verden til at løfte. I Stockholm er der bygget et nyt universitetshospital, Nya Karolinska. Et stort og flot prestigebyggeri, men prisen er løbet løbsk. Hospitalet kommer til at koste 25 mia. svenske kr., hele 10 mia. svenske kr. mere end budgetteret. Det er en voldsom overskridelse, der nu er blevet et stort emne i den svenske valgkamp.

Til sammenligning afsatte staten tilbage i 2007 25 mia. kr. til 16 nye byggerier i hele Danmark. Regionerne lagde 16 mia. oveni, så der er 41 mia. kr. I alt, vel at mærke.

Det er den ramme, vi i regionsrådet står på mål for. Jeg glæder mig over, at eksperter på området giver os et skulderklap for indsatsen og i Information for nylig kalder de danske hospitalsbyggerier for en sjælden succeshistorie, når det handler om at holde budgetter i store offentlige bygninger.

Byggerier over så mange år betyder også, at vi selvfølgelig lærer undervejs. Vi får en række erfaringer om, hvad der gik godt, og hvad der gik skidt. Disse erfaringer kommer de øvrige byggerier til gavn, både her i regionen og i de øvrige regioner.

De stramme økonomiske rammer betyder, at vi ikke får alt, hvad vi ønsker os. Men jeg er personligt ikke i tvivl om, at byggerierne kommer til at give et kæmpe løft for patienter, pårørende og personale.

Vil man danne sig sin egen mening, åbner vi dørene for alle interesserede på nogle af byggerierne søndag den 2. september – nærmere bestemt på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Viborg og Regionshospitalet Horsens. Vær velkommen!