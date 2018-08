Debat: I det mindste har vi rent drikkevand. Eller?!

Nå, men i det mindste har vi rent drikkevand. Eller?!

Det har vist sig, at rester fra et roesprøjtemiddel, som var i brug for mange år siden, er fundet i flere hundrede vandboringer i Danmark. Det er ved en tilfældighed opdaget og er taget med i analysen af vores drikkevand. Jeg mener, at vi skal overveje, hvilke andre bekæmpelsesmidler, der nu er forbudt, men også kan være i grundvandet, hvis vi leder efter det.

Rent drikkevand er et fantastisk gode. Vi har alle et ansvar for at passe på vores grundvand. I Østjylland har vi nogle af Danmarks reneste søer. Men der er til stadighed brug for lovgivning for at sikre, at vi alle fortsat har adgang til rent drikkevand.

Vi kan i Danmark være stolte af, at vi allerede i 1926 fik en vandforsyningslov og er et foregangsland, når det gælder forvaltningen af grundvandet. Det har betydet, at vi har en forskning og viden ved f.eks. GEUS og Aarhus Universitet, der kan anvendes af den offentlige sektor, virksomheder og også i andre lande særligt med hensyn til at lokalisere, hvor vandressourcerne ligger i undergrunden.

FN's eksperter forudser således, at om blot 10-12 år vil halvdelen af verdens befolkning mangle adgang til rent vand.

Vi skal derfor fortsætte med at forske og tænke vand i helt nye baner.

Aquaglobe, der er etableret af det kommunale Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, er også et videnscenter for vandteknologi. Her afprøves ny teknologi i samarbejde med og til gavn for dansk industri. Og ikke mindst i Østjylland ligger en række virksomheder, der er førende på verdensplan inden for vandteknologi – som Grundfos i Bjerringbro, AVK i Galten og Kamstrup i Stilling.

Af andre meget spændende tiltag er håndtering af den stigende mængde regnvand, som skyldes klimaforandringerne. Her kan nævnes “klimavejen”, som er en del af et forskningsprojekt hos VIA University College Horsens. Den slags løsninger som “klimaveje” – hvor en særlig asfalt tillader regnvandet at trænge igennem – skal vi sørge for at støtte op om!

Vi skal altså løbende holde øje med mulighederne. Og de skal selvfølgelig udrulles og anvendes andre steder i Danmark for at håndtere klimaforandringerne og bevare vores rene drikkevand.