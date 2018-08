Debat: Jeg begik en fatal fejl – heldigvis var hjælpen nær

Et par gange om ugen tager jeg min cykel og kører en motionstur rundt i egnen omkring Brabrand-søerne. Forleden atter en gang. Det var, som vi nu har oplevet de seneste mange uger, meget varmt. Kort før jeg skulle op ad alléen fra Constantinsborg mod Ormslevvej, gjorde jeg et ophold i skyggen for at drikke og køle lidt ned.

Desværre begik jeg en fatal fejl. Pga. den voldsomme varme lod jeg hjelmen blive på bagagebæreren.

Kort oppe ad den stejle allé styrtede jeg og slog baghovedet hårdt ned i asfalten.

Jeg er yderst taknemlig for den store omsorg på alle niveauer og meget glad for at bo et sted, hvor man heldigvis trygt kan regne med, at folk spontant yder hjælp, når man pludselig er i en nødsituation. Jeg er yderst taknemlig for den store omsorg på alle niveauer og meget glad for at bo et sted, hvor man heldigvis trygt kan regne med, at folk spontant yder hjælp, når man pludselig er i en nødsituation.

Min første reaktion var: selvbebrejdelse! Havde jeg dog bare taget hjelmen på igen.

Blodet fossede ned ad mit ansigt, og panikken var ved at gribe mig. Jeg kunne ikke fornemme, hvor alvorligt det var.

Men i løbet af få sekunder var jeg omgivet af utroligt hjælpsomme mennesker. En veterinærsygeplejerske tog straks førertrøjen, og på en meget rolig og respektfuld måde ydede hun førstehjælp og uddelegerede nødvendige opgaver. Jeg følte mig hurtigt i rigtig gode hænder.

Ambulancen ankom. Personalet tog hurtigt og effektivt over. Kørte mig til skadestuen i Skejby. Her mødte jeg igen en stor, fantastisk og professionel hjælpsomhed. Heldigvis viste en scanning, at jeg ”kun” havde fået udvendige skader, som blev ordnet med nogle sting. En lidt rystet hustru kunne hente mig hjem.

Jeg er yderst taknemlig for den store omsorg på alle niveauer og meget glad for at bo et sted, hvor man heldigvis trygt kan regne med, at folk spontant yder hjælp, når man pludselig er i en nødsituation. Tak for hjælpen til alle, jeg dybt taknemlig.

Jeg vil håbe, at min lille historie giver et billede af, hvor vigtigt det er altid at tage sin cykelhjelm på, når man hopper på cyklen. Desværre er det ikke en lov, at alle kan være ligeså heldige som mig.

Men allerhelst vil jeg ønske, at folketingspolitikerne vil gøre det lovpligtigt at bære hjelm, når man sætter sig på cyklen, lig med sikkerhedsselen, knallert- og motorcykelhjelm. Med bl.a. lovliggørelsen af 45-knallerter på cykelstier, tror jeg bestemt, der bliver behov for større sikkerhedsbeskyttelse for ”bløde” trafikanter.