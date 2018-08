Debat: En polyteknikers sygehusoplevelser

Jeg blev kræftopereret den 26. juni 2018 på AUH, Tage Hansens Gade.

Hospitalets vægge præges af billeder af navnkundige professorer, læger og den ikoniske oversygeplejerske med landsdækkende ry for ledelses- og uddannelseskvalitet samt høj moral og stil.

Nutiden er også repræsenteret af graffiti-lignende tuschmeddelelser: ”Bruser må ikke bruges” og ”Afløb stoppet”.

På mere officielt udseende skilte opfordres patienterne til at dele deres indtryk med ledelsen.

Hvor skal det sendes hen, og hvad sker der så ?

Det nuværende hierarki er moderne, åbent og vanskeligt at få tag på. Der ingen navnkundig oversygeplejerske.

Dog er det skiltene, der på en måde har fået mig til at føle en forpligtelse til at medvirke.

Meddelelser flyver fra person til person i det åbne rum på hospitalet. Der sendes ofte uden klar adresse og helt uden kvittering fra modtager. Mange fejl og misforståelser opstår. Ofte opdages de ikke. Her er plads til forbedringer. Forslag:

1. Modtager af besked kvitterer ved at gentage beskeden.

F.eks.: siger Anna til Marie: ”Sænk seng 3” og Marie svarer ”Sænker seng 3”.

2. Vær omhyggelig med ordvalg. Stræb efter så dækkende termer som muligt.

3. Gentag gerne, men overdriv ikke; det svækker opmærksomheden.

4. Undgå chatagtig jargon.

Minimer muligheder for risici i et og alt, både stort og småt. Tænk minimalistisk.

Eliminer fejlkilder ved altid at have faste pladser til termometre, instrumenter osv., så man i mørke kan gribe dem uden usikkerhed.

Der hersker pionerånd og frisk ofte helt beundringsværdig kreativitet blandt sygeplejerskerne. De klarer ad hoc løsninger af format, som befinder man sig i en krigszone.

Bagsiden af medaljen er, at det kan være ødelæggende for permanent forbedring og afspore forudsætninger for udviklingen. Med den stigende digitalisering stiger skadevirkningerne eksponentielt. Det kan blive uoverskueligt.

Kreativitet, snarrådighed og beredvillighed er et tveægget svær.

Det er alment kendt, at systemsans og forståelse ikke er en naturgave til alle. Det gælder såvel udbydere, købere og brugere. Det gælder tydeligvis også her i sundhedssektoren.

Systemerne har sin del af skylden. Tydeligvis har udviklerne en trang til at udnytte alle elektronikkens muligheder, så overskuelighed og effektivitet til en vis grad går tabt.

På det overordnede plan, hvor beslutning tages om at være først med det nyeste, bør der råbes vagt i gevær. I industriens verden ved man, at den kloge lægger sig i baghjulet af frontløberen. Det er her, værdierne manifesterer sig. Man er stadig helt med fremme i førerfeltet.

Det er naivt, unødigt og kostbart for Danmark at have frontløberambitioner.

Det er mit håb, at regeringen vil komme dette i hu.

Mange af systemernes skærmbilleder er rædselsfulde og forsynder sig mod alle klassiske regler for professionel grafik.

Indianernes ikonografi, den religiøse ikonografi, grækernes, persernes og egypternes gennem årtusinder udviklede eksempler synes smidt ud med badevandet.

Det ville være ønskeligt med en intensivering af prisuddelinger for god grafik på linje med designpriser.

Ethvert skærmbillede burde præsentere kun det for brugeren til enhver tid ønskede.

En hvid A4-side med sort tekst uden unyttige farver, fremhævelser og formater er måske alt, hvad der behøves. Mennesket er ubevidst trænet i at tilegne sig indhold på denne måde. Brug det, og minimer risiciene.

Da jeg i sin tid brugte IBM´s CAD/CAM-software frydede det mig, at materialet lå i lag i forskellig farve og kunne fremkaldes og kombineres efter behov.

Den teknologi kunne jeg godt unde de hårdt prøvede hospitalsfolk.

Brugeren har også en vigtig indflydelse. Sig fra som en whistleblower.

Forlang dokumentation for driftsresultater og robusthed.

Indfør mindre åbne systemer til udvalgte opgaver.

Der findes velafprøvede programmer til brug for lagerstyring af materialer, medicin mv. De kan anvendes næsten som en almindelig håndregner.

Tilgængelige regneprogrammer må kunne anvendes til fordeling af patienter på sengepladser.

Jeg har set sygeplejerskerne sætte sig sammen og bruge tid på at håndregne sig til en senge-/patient-fordeling. Det er regulært tidsspilde.

I patientrollen er tryghed af betydning. Positivisme og optimisme, venlighed og smil er ubetalelige. Der er mængder heraf på sygehuset.

Drives det for vidt på ærlighedens bekostning, lurer farerne.

På det overordnede plan er ærligheden umiskendelig klar. Den kan ovenikøbet fås i ønsket grad og format.

Vi skal alle, ikke mindst mig selv, løbende passe på med ikke at sætte egne behov over andres. Det gælder især, når man har andres behov som professionelt formål.

Hospitalet ligger højt på karakterskalaen på det område, men kan ikke sige sig fri for svigt.

Min personlige tese om uærlighed er: Uærlighed = meningsløshed.

For mig er følgende en god illustration:

”Ryger du?” ”Nej.” ”Drikker du?” ”Nej.” ”Kører du på motorcykel?” ”Nej.” Nej, nej, nej.

”Har du da slet ingen laster?” ”Jo, en.”

”Hvilken?” ”Jeg lyver.”