Debat: Opbakning til landmands sagsanlæg

Ejer af Aakær Gods, Johan Koed-Jørgensen, har stævnet Odder Kommune med et erstatningskrav på 39 mio. kr. for manglende oprensning af de lokale vandløb.

Sagen er interessant for mange andre end landmænd og skatteborgere i Odder – for over det ganske land lider jorden under manglende oprensning af vandløb, der burde have frit udløb, men ikke har det. Selv i denne tørketid savner vi veldrænede jorde, fordi planternes rodnet er rådnet op som følge af oversvømmelser i løbet af efteråret og vinteren.

Det er godt, at vi har ildsjæle som Johan Koed, der tager hånd om deres egen skæbne. I alt for mange år har danske landmænd levet efter devisen, at den, der lever stille, lever godt. De tider er forbi. Den landmand, der lever stille, risikerer at se sit erhverv gå til grunde. Selvejet, der har været grundlaget for det danske landbrugs succes, står for fald.

I dag bør enhver landmand holde sig orienteret lokalt og nationalt og om nødvendigt tage fat i enten kommunale embedsmænd, lokalpolitikere eller landspolitikere – eller i det mindste bakke op om landbrugsorganisationer, der tør gøre det samme – hvis eksempelvis vandløbsvedligeholdelsen er for ringe eller ikkeeksisterende. Kommunerne er tidligere blevet advaret om, at lodsejere har krav på, at der ikke sker oversvømmelse af vandløbsnære arealer med risiko for tab på fast ejendom og afgrøder.

Mere vand på markerne og afgrøderne forårsager misvækst og forsumpning, der fører til frigivelse af fosfor til vandløbene. Det har ingen gavn af – slet ikke miljøet og naturen.