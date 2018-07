Debat: Lad Odders flygtninge blive her

På Christiansborg taler politikere fra både rød og blå blok hele tiden om stramninger. Flygtninge og nydanskere bliver konstant gjort til et problem, men som professor Jørgen Goul Andersen fra Aalborg Universitet udtrykker det, så er »den politiske debat kommet i en underlig utakt med virkeligheden«. Det er vi enige i, for i en lille kommune som Odder er situationen faktisk en hel anden – og vi kan sige det med sikkerhed, for vi har kontakt til de fleste af kommunens flygtninge.

Vi kan konstatere, at langt de fleste af vores lokale flygtninge klarer sig godt. Enkelte har fået forlænget deres opholdstilladelse, men de fleste må leve med en konstant angst for at blive revet op med rødder og udvist. Og da bl.a. Somalia ikke vil modtage afviste asylsøgere, vil de i stedet blive henvist til Hjemrejsecenter Avnstrup eller et af de to Udrejsecentre, Kærshovedgård eller Sjælsmark. Her kan de i værste fald komme til at tilbringe årtier under forhold, der minder uhyggeligt meget om et fængsel.

Det synes vi ikke er i orden – alle børn har ret til en tryg barndom, og voksne flygtninge skal mødes med venlighed, respekt og anerkendelse og have mulighed for at blive en ligeværdig del af samfundet. Vi mener derfor, at Odders flygtninge skal have lov at blive i kommunen. Ingen skal udvises til krigshærgede lande, og ingen skal tvinges til en ørkesløs tilværelse i et udrejsecenter.