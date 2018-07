Når kalenderen viser 30/7, vil havnebredden på Aarhus Ø være fyldt med tilskuere, der venter på startskuddet til VM i sejlsport 2018. Det er en mangfoldig begivenhed, hvor vand og land forenes, når konkurrencen på havet ikke kun bliver trækplaster for besøgende fra Danmark, men også for turister fra hele verden.

Sejlerne skal ikke kun kæmpe om at komme på podiet i Aarhus, men kæmper også om at kvalificere sig til OL i Tokyo i 2020. Derfor kommer begivenheden ikke kun tiltrække tilskuere fra Danmark, men fra hele verden og sætte Aarhus på verdenskortet endnu engang.

Vi er stolte af, at Aarhus endnu engang kommer på verdenskortet, når det handler om internationale events. VM i sejlsport 2018 bliver ikke kun for sejlerne på vandet, men bliver lige så meget en oplevelse for tilskuerne på land. Sportsbegivenheden bliver omdrejningspunktet for en folkefest, der folder sig ud på Aarhus Ø, som ligger i første parket til verdensmesterskaberne på havet. Under VM bliver der taget nyt udstyr i brug, så aarhusianerne og byens mange turister kan følge konkurrencerne på havet og samtidigt nyde Aarhus bugtens skønne natur hele tæt på.

Aarhus har indtaget Havnepladsen som nyt mødested

Byens nye sejlsportscenter er grunden til, at vores VM sejlere har base i Aarhus. Centeret danner rammen for, at bredde og elite bliver forenet, da det både er VM-sejlerne og sejlklubbens ungdomsmedlemmer, der holder til her. Derudover stiller sejlsportscenteret også udstyr til rådighed for børn og unge, som ikke har råd til at udøve sporten. Selv om sejlsporten historisk set kun var for den finere del af befolkningen, bliver VM 2018 derfor et bevis på, at sporten ikke længere kun er for de få – men for os alle.

Verdensmesterskabet bliver også en mangfoldig folkefest på land, hvor lokale idrætsforeninger vil vise aarhusianerne og turister fra resten af verden, hvad deres foreningsarbejde går ud, og hvilken forskel de gør for børn og unge. En fest, som byder alle velkommen.

Vi er, som de fleste ved, Europæisk Frivillighovedstad i år. Det betyder, at vi skal bruge året på anerkende, fejre og synliggøre alle ildsjæle, som vælger at bruge tid på at gøre en kæmpe forskel på vores by.

Det er fantastisk, at vi kan tiltrække sådan et arrangement som VM til Aarhus – og det var aldrig blevet en realitet, hvis det ikke var for alle de frivillige, der hjælper med at få alt til at gå op i en højere enhed.

Michael Learns to Rock åbner VM i sejlsport

Det bliver ikke kun havnen, som kommer til at nyde godt af VM 2018, men også resten af byen, som åbner dørene for de mange besøgende, der skal spise, overnatte, udforske og i hele taget nyde vores by i den pulserende sensommer.



Derfor bliver verdensmesterskabet et symbol på fællesskab midt i frivillighovedstadsåret, når VM på land bliver en fest på land.