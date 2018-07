Debat: Far skal sgu på barsel

EU-landene har besluttet, at to måneders barselsorlov fremover bliver øremærket til mænd. Halvanden måned skal være betalt, en halv måned vil være uden løn. Dette forslag er kontroversielt – også i Danmark.



I HK er vi tilhængere af øremærket barsel. Det er vi, fordi kvinder tager ca. ni gange så meget barsel som mænd i gennemsnit.



Vi har lavet adskillige store undersøgelser for at underbygge vores politiske ambition om at øremærke barsel til mænd. Modstanden er massiv fra alle sider. Mødrene har tendens til at mene, at barsel er deres anliggende. Fædrene har tendens til at mene, at barsel er mødrenes anliggende, og især de private virksomheder er enige i disse synspunkter. Det er nok også derfor, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen stemte imod EU-forslaget.

Der er mange gode argumenter for øremærket barsel. Der går ikke barsel fra moderen, når faderen tager øremærket barsel. Det er mere legitimt over for arbejdsgiveren, hvis faren har en specifik ret, som ikke kan overlades til moderen, og det giver de nybagte fædre mere mod på at gå aktivt ind i deres nye rolle som forælder. Det gavner hele familien på lang sigt.

Derudover er der de ligestillingspolitiske aspekter. Vi ved eksempelvis, at mødrenes løn tager et varigt dyk i forbindelse med langvarig barsel. Dette dyk mindskes, når barslen deles mere ligeligt.

Vi kan også håbe på, at den sårbarhed, som gravide, barslende og især kvinder med helt små børn har, kan udjævnes og mindskes. I HK Privat ser vi ofte vores kvindelige medlemmer blive fyret eller forbigået jobmæssigt og lønmæssigt. Det er groft ulovligt, men det sker desværre alt for ofte alligevel – ud fra devisen ”går den, så går den”. Ved at dele barslen mere ligeligt, vil risikoen også deles og forhåbentligt udvandes.

Jeg har selv været på barsel med mine tre drenge. Jeg gjorde det af helt egoistiske årsager … og det er også HELT i orden. Kom så far …