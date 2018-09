Debat: Nyuddannede ingeniører i job er vores fælles ansvar

Lige nu er en ny generation af diplomingeniører klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, og de kender virkeligheden fra praktikophold. Nyuddannede ingeniører bidrager derfor positivt til virksomhedernes produktion og samfundets vækst allerede fra første dag.

På samme tid står en lang række danske virksomheder og mangler arbejdskraft inden for netop ingeniørområdet. Virksomhederne må sige nej til ordrer og se, at væksten taber fart, fordi de ikke har folk nok.

Set i det lys burde dimittendledigheden inden for ingeniørfagene være lig nul. Men det er den ikke, så hvad afholder alt for mange virksomheder fra at ansætte nyuddannede? Nyuddannede, som er nysgerrige og sultne efter at komme i gang - også med andre ingeniørfaglige områder end dem, de lige er uddannede til.

Arbejdsmarkedet har brug for ingeniørerne nu, og derfor skal vi hjælpe til alle sammen. Arbejdsmarkedet har brug for ingeniørerne nu, og derfor skal vi hjælpe til alle sammen.

Vi står i en unik position i Danmark lige nu. Vi har højkonjunktur, og vores virksomheder har det bedste potentiale i mange år for at sikre udviklingen, væksten og dermed velfærden i alle danske kommuner. Men det kræver, at vi alle sammen tager et medansvar for at få de nye, unge medarbejdere godt i gang på arbejdsmarkedet – helst allerede dagen efter, at de har afsluttet deres eksamen.

For at sikre virksomhederne adgang til de rette kompetencer – ikke kun nu, men også i de kommende år – har de midtjyske kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre organisationer med Region Midtjylland i spidsen og 55 mio. kr. i ryggen indgået Den Midtjyske Teknologipagt. Den indeholder 14 konkrete indsatser, der skal implementeres inden 2020, og et af de overordnede mål er, at flere unge skal vælge en STEM-uddannelse (Science, Technology, Engineering og Mathematics) i 2025.

Udviklingen illustrerer tydeligt efterspørgslen efter arbejdskraft med STEM-kompetencer. I region Midtjylland er den steget med 46 pct. i perioden fra 2011 til 2016. I resten af landet er det tilsvarende tal 39 pct., viser en analyse fra Seismonaut og Højbjerre Brauer Schultz. Vi står altså med et stort potentiale, så hvordan udnytter vi det bedst?

Headhuntere og virksomheder i klapjagt på ingeniører og it-specialister

Ja, noget af løsningen er jo at tage af den arbejdskraft, der er. Nemlig de nyuddannede. Også selv om kompetencerne måske skal tones lidt, før de matcher jobbet 100 pct. Ingeniører har nemt ved at tilegne sig ny viden. Det vil sige, at en maskiningeniør i løbet af relativ kort tid kan blive en dygtig produktionsingeniør – og omvendt. Ligesom en nyuddannet, udenlandsk ingeniør ikke skal være på en dansk arbejdsplads i mange måneder, før fagsproget på dansk og den danske humor og kultur bliver en del af mindsettet.

Lige nu arbejder folkene i VIAs karriereservicecenter intensivt på at få de nyuddannede ingeniører i arbejde hurtigst muligt. En rundspørge blandt de studerende, inden de stod med deres eksamensbevis i hånden, viser, at næsten hver femte overvejer at læse videre. Samtidig tilkendegiver en stor del af dem, at de meget gerne vil have hjælp til jobsøgning. Noget kunne altså tyde på, at mere uddannelse er de unges plan B.

Arbejdsmarkedet har brug for ingeniørerne nu, og derfor skal vi hjælpe til alle sammen: Kommunale jobcentre, erhvervsråd, brancheforeninger, business regions, uddannelsesinstitutioner, de nyuddannede selv og ikke mindst virksomhederne. En del af dem siger heldigvis allerede ja tak til de nyuddannede. De virksomheder ser det som en fordel selv at få lov at forme en ny medarbejder, der ikke kommer med forestillinger og holdninger fra mange år på arbejdsmarkedet. Men andre virksomheder har stadig ikke opdaget potentialet i de nyuddannede. Det, synes jeg, er synd – for både virksomhederne, de unge og vores samfund.

Derfor er min opfordring klar: Kig nu med nye øjne på de korte CV’er, der lander på jeres skriveborde – hele vejen rundt. Det er vores fælles ansvar, at både virksomheder og nyuddannede får mulighed for at udnytte potentialet og vækstmulighederne fuldt ud.