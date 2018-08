Debatindlæg: Se sociale medier som et nyttigt screeningsværktøj

En ny rekrutteringsundersøgelse foretaget af Lederne viser, at hele 55 pct. af lederne bruger sociale medier ved ansættelse af en leder og kun 23 pct. bruger sociale medier ved ansættelse af en ufaglært.

Det kommer ikke bag på mig, at så mange ledere bruger sociale medier, når de ansætter. Til gengæld kommer det bag på mig, at der er så stor forskel på hvornår de bruges.

Alle medarbejdere er virksomhedens ansigt udadtil, og derfor burde alle medarbejdere matche med de værdier, som virksomheden er bygget op omkring. Sociale medier giver arbejdsgiveren muligheden for på forhånd at se, om ansøgeren ville kunne passe ind i virksomheden, og om ansøgerens værdier matcher virksomhedens.

Ram rigtigt med din jobsøgning

Der er virksomheder, hvor ufaglærte medarbejdere også har kontakt med virksomhedens kunder, og de burde derfor matche virksomhedens værdier i ligeså høj grad som topchefen.

At bruge sociale medier til at tjekke en ansøger i forbindelse med en ansættelsesproces er en mulighed, der står til rådighed for arbejdsgiveren. Som arbejdsgiver mener jeg, at man skal benytte sig af de muligheder, man har til rådighed, og se sociale medier som et nyttigt screeningsværktøj.

Til gengæld mener jeg ikke, at der burde være nogen forskel på procentdelen af arbejdsgivere, som bruger sociale medier i ansættelsen af en ufaglært og af en topchef, da sociale medier som screeningsværktøj er lige brugbart i begge ansættelsessituationer.