Debat: Himmelbjerget trænger til en kærlig hånd

Himmelbjerget skal moderniseres, så det tiltrækker mennesker også om 30 og 40 år. Naturoplevelsen og fortællingen om stedets historie skal stå knivskarpt for den besøgende. Der skal være reason to go – og frem for alt – to come back. Himmelbjerget har potentiale til at blive en attraktion i absolut topklasse. Men bjerget trænger til en kærlig hånd.

Det unikke og skønne ved Himmelbjerget står ikke skarpt for ret mange andre end os ”indviede”, der i forvejen bor i vores skønne lokalområde. Turisten fra Varde, København, Oslo eller Amsterdam oplever en pæn udsigt, og det er så det. De dukker op i min reception på campingpladsen og vil gerne have forklaret, hvad det er, der er så specielt ved Himmelbjerget. For de har svært ved at se det. Turisterne vælger vores område til af mange årsager, men jeg har endnu ikke hørt, at en af dem skulle være Himmelbjerget.

Hvis visionerne realiseres, kan vi få en attraktion i topklasse, der vil kunne tiltrække gæster hele året rundt.

Den netop vedtagne helhedsplan for Himmelbjerget giver os nu endelig mulighed for at modernisere det og formidle stedets betydning endnu bedre.

Ingen udvikling er lig med afvikling, og som tilhænger af udviklingen forbløffes jeg derfor over det sortsyn og snak om ”tivolisering”, som enkelte turer frem med i medierne – både de trykte og de digitale. Læs nu endelig ikke planen, som en vis herre læser Bibelen. Helhedsplanen er ment som et inspirationsoplæg – ikke som en færdig facitliste, vi kan begynde at bygge ud fra i morgen. Det er i virkeligheden først nu, at visionerne skal konkretiseres, finansieringen skal på plads og forretningsudviklingen udfoldes. Så se nu mulighederne i stedet for begrænsningerne.

Hvis visionerne realiseres, kan vi få en attraktion i topklasse, der vil kunne tiltrække gæster hele året rundt. Alt sammen i samklang med og respekt for naturen. Jeg synes, det er fornemt, hvordan man indtænker muligheder for terrasser og udkigsplatforme, broer og stier, der alt sammen støtter op om naturoplevelsen og oplevelsen af Himmelbjerget, men uden at skærme og overdøve naturen, tårnet eller udsigten. Himmelbjerget kan blive en attraktion, der visuelt er lige så imponerende som f.eks. Moesgaard – der er så oplevelsesværdig, at alene det vil tiltrække gæster.

Og med benarbejde fra SF og K lykkedes det også på sidste byrådsmøde at få fastholdt fokus på stedets historie og fokus på den fortsatte forretningsudvikling på og omkring Himmelbjerget.

Så kære venner, lad os nu undgå tendenser til surhed og krummede tæer. Se på mulighederne.