Debat: Uden effektfuld kompetenceudvikling – ingen succes med at forbedre den offentlige sektor

Til efteråret præsenterer regeringen en sammenhængsreform, der har som formål at udvikle den offentlige sektor til at være mere tidssvarende og sammenhængende.

Som input til reformen modtog innovationsminister Sophie Løhde den 9. juni en stribe anbefalinger fra de såkaldte udfordringspaneler, hun nedsatte sidste år.

Jeg har selv haft æren af at være med i udfordringspanelerne. Kogt helt ind er essensen i vores anbefalinger, at der fremover skal være mindre fokus på processtandarder, tekniske budgetmål, specialisering og siloer i den offentlige sektor.

Pejlemærket bør være effekter i forhold til borgerne og borgernes behov.

Lad mig nævne et eksempel: Det er jo et paradoks, at en skoleleder i dag bliver afskediget, hvis der ikke er styr på økonomien. Men det har sjældent konsekvenser for samme skoleleder, hvis eleverne ikke lærer at regne, læse og skrive. Det samme gør sig ofte gældende i eksempelvis jobcentrene, hvor styringen typisk tager udgangspunkt i økonomien og aktivitetskrav frem for at have fokus på, om borgerne kommer i arbejde.



Med andre ord er der i anbefalingerne fra udfordringspanelerne lagt op til et paradigmeskifte, hvor mindsettet er at skabe værdi for borgerne.

Sammenhængsreformen skal have fokus på at få nedbrudt bureaukrati, få etableret mere tværfagligt samarbejde på tværs af fagligheder, forvaltninger og sektorer og få indført digitale løsninger, der hjælper borgerne til hurtigt at kunne finde og få hjælp fra de instanser i kommune, region og staten, de skal i kontakt med.

Det skal være borgeren og opgaven, der er omdrejningspunktet, og ikke organisatoriske strukturer og magtbalancer.

Sammen med forslag til, hvordan den offentlige sektor kan sætte borgerne mere i centrum, slår vi fra udfordringspanelernes side på stortromme for, at sammenhængsreformen skal følges op af strategisk kompetenceudvikling af de offentligere ledere og medarbejdere.

Reformer kan ikke ændre ret meget i sig selv. Dét, som kan ændre en masse, er reformer sammen med dygtig ledelse og fagligt dygtige medarbejdere, der har kerneopgaven i centrum.

Krav om forandringer skal gå hånd i hånd med kurser, hvor medarbejderne bliver klædt på til at gøre de gode intentioner til virkelighed – ligesom landets lærere har behov for kompetenceudvikling for at kunne leve op til de nye mål og krav i folkeskolereformen.

At bedrive strategisk kompetenceudvikling kræver, at offentlige ledere bruger samme ledelseskraft på at lede deres medarbejderes kompetencer, som de bruger på at styre økonomien.



Medarbejdernes kompetencer bliver ikke løftet optimalt ved blot at sende dem på kurser. De løftes ved at lave løbende systematisk vurdering af medarbejdernes kompetencer i forhold til de opgaver, de skal varetage. Og der skal lægges en strategi for, hvem der har brug for hvad hvornår.

Der bør også sættes mål for, hvilke individuelle og organisatoriske effekter kurserne skal give – samt hvordan det lærte løbende skal anvendes i det daglige arbejde.

At få fuld effekt af kompetenceudvikling kræver stor ledelseskraft af linjelederne, både før medarbejderne sendes på kursus, mens de er på kursus, og efter de har været på kursus. Strategisk kompetenceudvikling er altså en opgave, der bør fylde langt mere i offentlig ledelse end i dag.

Efteruddannelse med effekt

Radaren bør være rettet mod praksisnær læring, som offentligt ansatte kan anvende direkte i mødet med borgerne. Ikke kurser med tung teoretisk viden.

Efteruddannelse i den offentlige sektor bør ligesom hos private virksomheder være præget af et stærkt bruger- og kundefokus.

Eksempelvis vil ambitionen om en bedre sammenhængende offentlig sektor fordre, at sagsbehandlere, der arbejder med borgere med komplekse problemer inden for henholdsvis social-, beskæftigelses- og psykiatriområdet, får viden på andre fagområder end deres eget. Ellers vil det ikke kunne lykkes at få styrket et tværgående samarbejde og at få de nødvendige fagligheder omkring borgeren bragt i spil på en sammenhængende måde.

Der er også behov for, at offentligt ansatte bliver langt bedre i stand til at indsamle, forstå og anvende data til at understøtte kerneopgaverne.

Ligeledes skal offentlige medarbejdere løbende have styrket deres teknologiske kompetencer for at følge med udviklingen på deres fagområde. Det kunne være i forhold til velfærdsteknologi, telemedicin og kontorrobotter.

Omstillingen lader sig ikke realisere ved en snuptagsløsning. Derfor appellen om, at kompetenceudvikling bør tænkes godt og grundigt ind i den kommende sammenhængsreform. Der er brug for nye kompetencer, organiseringsformer og arbejdsmåder lige fra Slotsholmen til socialcentret – fra Christiansborg til Camilla.

Hvis de ansatte ikke bliver klædt på til at forandre, vil den offentlige sektor fortsætte med på mange områder at ligne en omgang indviklet ”kluddermor”, som innovationsminister Sophie Løhde selv har betegnet udfordringen.