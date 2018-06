Det var rigtig godt at læse JP Aarhus 17/06. Jeg havde sukket lidt over de foregående dages forargede kritik af Elisabeth Toubros smukke ”Brøndsløjfe” på Store Torv. Engang var Aarhus smilets by, men efter det forrige års ”rethinking” synes smilet i disse indlæg at være vredet nedad.

Derfor var JP Aarhus (17/6) en lettelse, for alene de glimrende fotos på forsiden og side seks må vel kunne overbevise mange skeptikere om, at de politisk ansvarlige for vinderresultatet i 2001 havde æstetisk grundlag for deres valg. Disse menneskers indlæg i den tilbagevendende noget skingre kritik har jeg savnet, ligesom jeg også har savnet indlæg fra kvinder og unge mennesker. De får heldigvis mæle i JP Aarhus (17/6). Hvad jeg har savnet i den næsten monologiske debat er også , at de mange følelsesmæssige ord blev fulgt op af udsagn, hvor argumenter fik plads. For hvad har man imod figuren? Det vistnok førende argument har været, at skulpturen ikke passer til stedets æstetik. Men hvad forstår man ved torvets æstetik? Vi må selv prøve at finde svar.

Torvet som rum har jo domkirken som den ene endes absolut højeste mur, og i den anden ende fader højden ud. Det er vel også evident, at arkitekturen er præget af rette linjer, selv om domkirkemuren med krumme linjer i både dør, vinduer og ornamenter markerer en modsætning.

Se så på Toubros figur: Dens rum har parallel struktur med dens højeste side i samme ende som torvet og udfladning i samme retning som torverummet – en fin samklang, skulle man synes. Til gengæld består skulpturens overflade for størstedelen af krumme linjer. Det fremgår klart af JP Aarhus’ fine billeder. Set fra oven bliver skulpturens elegante linjer særligt klare, og selv henkastede cykler m.m. kan ikke forstyrre det indtryk. Og i sin intention har skulpturen noget, der desværre af tekniske årsager (ikke æstetiske) ofte er fraværende, nemlig brøndkarakteren, det rindende vand, som børnene uafviseligt elsker! Og som for kirken er et livssymbol.

Nok er kirkens ydre arkitektur præget af rette linjer, men vinduer, indgangsdør og ornamenter har dyb forbindelse med kirkens dominerende krumme linjer indenfor, dem som allerede digteren Baggesen for 200 år siden kaldte livets linjer i kontrast til de rette linjers nære tilknytning til døden. Ikke mindst anvendt i kister – og man kunne tilføje: fæstningsanlæg. Hvis det kan godtages, synes Toubro ligefrem med sin figur at knytte an til kirkens ånd. Også i materialevalg, for metallet fremmer oplevelsen af glitrende vand. Og det burde vel underbygge dens placering netop på det valgte sted?