Debat: 80 klager over Northside er 80 for mange

I en kommentar den 12. Juni 2018 skriver JP Aarhus-redaktør Morten Nystrup, at Aarhus Kommune har pådraget sig et hensynsdilemma med Northside.

Han skriver også, at byen, underforstået kommunen, er stor nok til ikke at falde på halen, når nogen (Northside) ønsker at henlægge arrangementer i byen og burde være stor nok til at sige nej af og til.

Lad mig slå fast, at som arrangør er vi ikke sat i verden for at genere folk, men for at glæde folk.

Det er også vort helt klare indtryk, at Aarhus og dens indbyggere både er stolte og glade for, at Northside har valgt at holde festival i Aarhus og ikke i Horsens, Randers eller Herning. Vi er også rigtigt glade for at holde festival i Aarhus og har ikke planer om at flytte festivalen.

Jeg vil også gerne slå fast, at Aarhus Kommune på ingen måde er faldet på halen for Northside, men at vi som festival er underlagt en række lydmæssige og lovmæssige krav, som vi overholder til punkt og prikke. Krav, som andre festivaler også bliver mødt med af deres respektive kommuner, så der er ikke nogen særlig servicering af Northside fra kommunens side.

Vi har en rigtig god dialog og et rigtigt godt samarbejde med kommunen, og vi lytter selvfølgelig til de kommentarer, vi får i evalueringen, og vi forsøger at forbedre os år for år, hvor vi kan. Det gælder også lydproblematikken, hvor vi selvfølgelig vil evaluere det ekstra antal klager, som der er kommet i år.

Det vil dog tjene redaktøren at sætte sig lidt mere ind i sagen end blot skyde en letkøbt holdning og kommentar af, der bærer præg af manglende indsigt i lydproblematikken. For det første kan man ikke kontrollere lyd i det åbne rum. Man kan gøre lidt, som Northside har gjort, med fokuserende lydsystemer, som minimerer spredning af lyd, men i sidste ende er den ukontrollabel. Hvis festivalen f.eks. spillede 5 dB lavere, kan man i specielle atmosfæriske tilstande opleve, at lyden spreder sig endnu mere og virker endnu højere. Er der f.eks mere vind, kan det måske betyde, at lyden flytter sig mindre, selvom vi spiller højere, det kan også betyde det fuldstændigt modsatte. Som sagt er det ret ukontrollabelt.

Hvis man havde sat sig ind i støjproblematikkerne i et byrum, ville redaktøren opleve, at en bybus støjer mere end en festival, når den kører forbi. Den kører oftest forbi med et lydniveau på 80-90 dB, hvor vi ved tætteste beboelse ikke må støje mere end 65 dB.

Vil redaktøren forbyde bybusser nu eller f.eks forbyde fodbold om søndagen på stadion i Aarhus? Et fodboldpublikum kan peake på op til 130 dB, som både er højere end en Formel 1 til Classic Car Race eller i særdeleshed de 103 dB, som er maks. niveau på Northsides lydsystemer på selve festivalpladsen.

Skal vi også bede folk stoppe med at slå græsset om søndagen? En benzindrevet plæneklipper opererer i niveauet 90 dB.

Aarhus er en levende by, og det skal den forsætte med at være. Folk, der vælger at bo i byen, har alt andet lige også kendt til byens puls, da de lejede eller købte bolig.

Kommentar: Der er næppe noget, der støjer som Åbyhøj by night

Jeg mener i udgangspunktet ikke, at det må være klagerne, der skal have vetoret for afviklingen af disse unikke arrangementer i Aarhus, som redaktøren i sin kommentar lægger op til.

Det er korrekt, at årets antal klager er steget, og det ærgrer os, og vi kommer til at evaluere, hvorfor det er tilfældet. Det gør vi i samarbejde med kommunen. Dog bør man sætte tingene i relief. Northside tiltrækker 35.000 mennesker hver dag i tre dage. Klageantallet er langt under 1 promille af det antal publikum, vi tiltrækker, og ikke engang målbart i forhold til antallet af beboere i Aarhus Kommune. Når så redaktøren ovenikøbet mener, at det er et drastisk antal klager, og at mange flere kunne have sendt en klage, er det i mine øjne både letkøbt og svært at tage seriøst.

Vi vil gøre, hvad vi kan for at minimere dem, men helt fjerne dem, det tvivler vi på, at vi kan – vi har dog allerede bedt folk om at tage cyklen til festivalen i stedet for bussen …

I øvrigt regnede 2017-festivalen væk, regn dæmper lydens spredning. I år var der sol og ingen vind, og dermed mere spredning af lyden, og her skal en stor del af årsagen til stigningen i antal klager sikkert findes.

I min kommentar ”Der er næppe noget, der støjer som Åbyhøj by night” skriver jeg ikke, at kommunen bør forbyde Northside. Tværtimod anfører jeg, at festivalen på imponerende kort tid har udviklet sig til en stor og betydningsfuld begivenhed, og at byen ikke ville være det samme uden denne og så mange andre aktiviteter. Jeg opfordrer til, at kommunen i sin fremtidige myndighedsbehandling af festivalen og alle andre arrangementer i byen også tager hensyn til borgere, der følger sig generet af støj eller andre afledte effekter. Det kan f.eks. ske med reguleringer af spilletidspunkter, særligt på hverdagsaftener. Jeg mener i øvrigt, at det rekordhøje antal klager over dette års festival er et udtryk for en stigende utilfredshed i forhold til tidligere år, men anerkender naturligvis, at der er tale om et klart mindretal i forhold til antallet publikum, om end flere givetvis har følt sig generet af støjen uden at have klaget.

Morten Nystrup, redaktør JP Aarhus