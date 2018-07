At Keld Laursen, direktør for Brabrand Boligforening i sin kronik 12/06 skriver, at kriminaliteten er nedadgående, er at bagatellisere problemerne. At der sker færre tyverier, er fint, men det virkelig skræmmende er den eksplosive stigning i voldelige overfald. Voldskriminaliteten steg i 2017 med 27.026 tilfælde af vold. 10.000 flere voldelige overfald i forhold til perioden 2008-2015, hvor der årligt var 17.000-18.000. Politiets døgnrapporter og lokalaviserne bekræfter denne tendens, og at volden især begås af indvandrere.

At diskussionen om indvandring skulle føre til en forfølgelse, der svarer til en forfølgelse af jøder under Anden Verdenskrig, er helt ude i hampen. Vi er nødt til at drøfte problemerne, hvis vi skal løse dem. Årsagen er den store indvandring, som politikerne tillader nu, efter 40-50 år.

Keld Laursens forslag er prøvet før i Gellerup. Man fik bygget en multihal i 2004 for at holde unge ude af kriminalitet. Nu har man nedrevet bygninger i området. Alt sammen gavner det intet. For man tilpasser ikke menneskers kultur og religion ved at bygge og nedrive bygninger. Tilpasningen skal komme inde fra deres eget indre. Hijabben er et tegn på manglende tilpasning. Og desværre bærer flere og flere kvinder den i Aarhus. Det skaber et dem og os, når man på denne måde flasher med sin religion og er en del af politisk Islam. De viser dermed, at Koran, Hadith og Sharia står over den danske lovgivning for dem.