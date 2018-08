Debat: Hjælpemidlerne til borgere med handicap bliver bedre og bedre

Borgerpanelets forventninger til fremtidens hjælpemidler er meget store. I borgerpanelet til Carewares konkurrencevindue er vi 12 engagerede borgere, som alle håber på, at Aarhus Byråd er lige så fremtidsorienteret, når aktiviteterne bliver behandlet i byrådet.

Aarhus Byråd skal i løbet af efterårets budgetforhandlinger tage stilling til, om man fortsat vil prioritere disse fremtidsorienterede projekter, således at de får den fornødne støtte til at fortsætte det værdifulde arbejde.

Udvikling

Borgerpanelet har haft lejlighed til at følge udviklingen i DokkX og ”DokkX på tur”. Der planlægges begge steder overordnede temaer for udstillingerne. Der er rigtig mange forslag i luften, ikke mindst fordi der er mange aktiviteter i støbeskeen, og har et firma først bygget og udviklet eller fremlagt første generation af et produkt, er der ikke lang vej til forbedringer i generation 2 og 3.

Gennem Careware-præsentationsdagene får vi sammen med medarbejdere fra flere kommuner indblik i de enkelte produkter og den bredde, de dækker over. Vi får kendskab til firmaerne bag den rivende udvikling, som der foregår på dette område. Det handler både om danske og internationale firmaer, som villigt stiller deres produkter til rådighed for udstilling og demonstration.

Dommerpanel

Som borgere deltager vi årligt i et ”Careware-borgerpanel”, som hvert forår på Careware-dagene udvælger ét vinderprodukt ud af 70-80 produkter. Vore kriterier at udvælge borgerprisen ud fra er:

· om produktet medvirker til et selvstændigt og meningsfuldt liv

· om produktet øger muligheden for deltagelse i sociale sammenhænge

· om produktet er let at anvende

· om produktet understøtter (lige)værdighed for brugeren, f.eks. gennem æstetik og design

DokkX

Der er således rigtig mange private større eller mindre danske eller udenlandske virksomheder, der kæmper om først idéerne og dernæst markedet. Det er ikke altid, at efterspørgslen er størst i Danmark. Alt for ofte skal et dansk firma accelerere i udlandet, før det bliver godkendt i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi får nogle forskellige produkter vist og demonstreret i DokkX, så vi som borgere i alle aldersklasser kan se, hvad der rører sig.

DokkX på tur

”DokkX på tur” er et glimrende tiltag, men borgerne ved for lidt om, hvad der foregår i bussen. Den indeholder 100-150 små eller større produkter, som mere er hjælpemidler. Det er muligt at låne et af produkterne med hjem i en kort periode, men der må ikke sælges fra bussen. Man kan give adressen til salgsstedet. Det vigtigste er, at man får inspirationen ved at besøge bussen, når den befinder sig i lokalområdet.

Visioner bliver virkelighed

Aarhus Kommune arbejder intenst med at forbedre forholdene omkring hjælpemidler til alt muligt lige fra den helt simple dåseåbner til den mere komplicerede bukseaftager eller de smarte og sammenklappelige kørestole. Der arbejdes mere og mere intenst med stemmestyrede døre, tv-apparater og klædeskabe.

Nu er der ligefrem kommet en database, hvortil du kan berette dit handicap på forskellig vis, og derefter vil du få forslag til, hvad det er, du faktisk har brug for, hvis du vil aflastes for at kunne gøre ting nemmere. Du får ikke automatisk en bevilling, men du og dine pårørende kan være meget mere på forkant med visitatoren/borgerkonsulenten omkring dine behov.

Gennem virtual reality kan du foretage mange rehabiliterende øvelser og genopleve mange situationer, som du kender, og automatisk uden at tænke over det har du pludselig gennemført et genoptræningsprogram. Virtual reality består af nogle briller, du tager på, og gennem dem kan du se og gennemføre aktiviteter, som du ikke vidste, du kunne mestre.

Inden for det teknologiske område udvikles der også mange forskellige tryghedsskabende hjælpemidler, som f.eks. forebygger og fremmer selvhjulpenhed. Mange borgere vil selv og kan selv. Der findes også teknologier til borgere med akut og intensivt behov til genoprettelse af funktionsniveauet, så man hurtigere kommer op igen og hjem igen.

”Apps-caféer” gennem Teknologi i praksis

En helt ny verden er de mange apps, der kommer i anvendelse for at fremme inklusionen og fællesskabet for borgere med nedsat funktionsevne. Det er vigtigt, at man kan deltage, hvis man vil deltage. Her handler det nemlig om at fremme et trygt og værdigt liv for borgere med nedsat fysisk og kognitiv funktionsevne.

I Aarhus Kommune findes der jo også Teknologi i praksis, der i deres såkaldte apps-cafeer afholder 2-3 timers kurser i brugen af f.eks. den nye Hjælpemiddelbasen, de mange nye apps, der opstår på markedet, og ikke mindst i brugen af iPads og andre pc-typer.

Passivt salg

Aarhus Kommune må ikke være sælger af produkterne, men den må inspirere sine borgere og gennem borgerkonsulenter og plejehjemsmedarbejdere medvirke til at købe de bedst egnede teknologiske produkter eller hjælpemidler. Nogle produkter har et så stort marked, at købet skal foregå gennem indkøbsaftaler.

Undervisningscenter for medarbejdere

Det er også vigtigt, at medarbejderne er dus med den velfærdsteknologi, der anvendes. Hvis ikke medarbejderen tør bruge teknikken, ja, så tør borgeren heller ikke. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er oplært i at anvende produkter og hjælpemidler rigtigt, således at borgeren opnår sin frihed til at klare sig selv og derved bevare sin selvstændighed.

Der opstår konstant nye tiltag og forbedringer, og det er også vigtigt, at både plejepersonalet og hjemmehjælperne følger med i udviklingen. Det er særdeles vigtigt, at kommunens medarbejdere er dus med hjælpemidlerne for på den måde at lære borgerne at bruge de bedst egnede hjælpemidler på den helt rigtige måde.

Selve undervisningscentret på ca. 500 kvm er nystartet, og på det halve år, det har været aktivt, har der allerede været afholdt undervisning for ca. 500 medarbejdere. Det handler om undervisning i at bruge forskellige senge og lifte, bidet-toiletter, mobil løftestol og multihygiejnestol samt brug af strømpepå- og aftager og meget mere. Det er de teknologiansvarlige i vore syv områder, som står for den vigtige undervisning.

Her kunne vi tænke os at citere et kinesisk ordsprog:

· Du hører det – og glemmer det

· Du ser det – og forstår det

· Du gør det – og har lært det

Produktudvikling

Vi har oplevet en rivende udvikling fra 1920 til i dag. I flæng kan nævnes:

· Fra opvarmning med briketter eller koks til kommunal fjernvarme

· Fra vandpumpe i gården til kommunal vandforsyning

· Fra ”das” i baggården til skylletoilet

· Fra spildevand i vandløb eller søer til kommunale rensningsanlæg

Aarhus Kommune er storforbruger af velfærdsteknologiske løsninger. Derfor var det med glæde, at vi for et par år siden kunne læse, at »optimismen bobler i velfærdsteknologiens højborg i Aarhus«. Aarhus Kommune og Sundhed og Omsorg har store forventninger til fremtidens velfærdsteknologi og hjælpemidler af enhver art. Firmaerne, der skal udvikle og vedligeholde disse mange produkter, er i mange tilfælde i en startfase. Således har vi kun til dato set toppen af kransekagen.

Alle hjælper med til at produktudvikle: borgere, medarbejdere og firmaer. Derfor er det vigtigt, at Aarhus Kommune fortsætter sine innovationsprojekter med frihedsteknologi, DokkX og ”DokkX på tur”. Velfærdsteknologi er vejen frem til mere frihed.

Disse projekter er én af vejene at gå for at frigive flere hænder til det primære plejearbejde hos hjemmeboende ældre, plejehjemsbeboere og til akutteam og korttidspladser. Så derfor, kære byråd: Det er værdigt og givtigt at lade denne udvikling fortsætte.

Det er borgerpanelets ønske:

at projekterne bliver bevilget de fornødne midler i den ny budgetaftale for 2019-2022

at udviklingen skal fortsætte, så borgere med et handicap får det lettere

at den høje standard af velfærdsteknologiske løsninger fortsætter

at veluddannede medarbejdere bruger hjælpemidlerne aktivt med borgerne

På vegne af borgerpanelets 12 dommere