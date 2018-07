Debat: Byen er et inferno af cyklister, der trodser alle færdselsregler

I 2021 kan vi se frem til 20.000 flere cyklister i Aarhus, hvis det står til politikerne.

Gad vide, hvad de tænker. I forvejen er byen et inferno af cyklister, der trodser alle færdselsregler og gør byen endog meget usikker for gående.

Gør dog en indsats for at stoppe deres ulovligheder. Lad betjente på segways patruljere og uddele bøder, så alle får en mulighed for at færdes sikkert. Gør dog en indsats for at stoppe deres ulovligheder. Lad betjente på segways patruljere og uddele bøder, så alle får en mulighed for at færdes sikkert.

Som ældre, fysisk skrøbelig medborger føler jeg mig truet af de mange cyklister, som konstant cirkler ud og ind mellem fodgængere både forfra og bagfra. De cykler på fortove, gangstier, i fodgængerovergange, på gågader, modsat færdselsretningen osv.

Intet er helligt for dem. For dem gælder det kun om at komme frem hurtigst muligt. Ofte til stor fare for de gående.

Det er på tide, at politikerne begynder at prioritere gående pga. de farlige forhold. Mange cyklister kører stærkere og stærkere og mere og mere råddent.

Cyklister kører hasarderet Lovbrud: Århusianske cyklister blæser på reglerne og kører, som det passer dem i trafikken. Østjyllands Politi vil øge fokus på problemet.

Gør dog en indsats for at stoppe deres ulovligheder. Lad betjente på segways patruljere og uddele bøder, så alle får en mulighed for at færdes sikkert.

Det bliver værre og værre, fordi der netop ikke er sanktioner. Cyklister kan gøre, som de vil, uden at det koster dem noget, mens vi andre dagligt udsættes for trusler mod helbredet.

Sikres de gående ikke snart, bliver det dem, der tager bilen ind til byen. Og så er vi vel lige vidt.