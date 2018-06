Debat: Mountainbikere ødelægger skovbad

I år tilbyder Aarhus Festuge noget helt nyt: et skovbad. JP Aarhus skrev for nogle dage siden, at skovbadets i alt 600 træer stilles op for at give oplevelsen af skovens dybe, stille ro. Det er populært i Japan, fordi et skovbad dæmper stress, og velvære fylder krop og sjæl. Naturen udstedes endda på recept.

Aarhus Festuge laver 600 meter langt skovbad

Nu er aarhusianerne så utroligt heldige, at de har den ægte vare, Marselisborgskovene, lige uden for døren. Her er gratis medicin i kilometervis – når der ikke lige er en flok mountainbikere i nærheden.

Det offentlige prøver at holde de sportslige udfoldelser inden for visse rammer. Desværre gik det alligevel ud over et ægte skovbad, nemlig den bynære idylliske, slyngede skovsti mellem Rensdyrvej og Hørhavevej i Højbjerg. Skovbadets sjælelige ro og eventyrstemning er druknet, fordi stien er blevet en del af mountainbikerruten – nu også med fire hop undervejs. Skiltet med symbol for fodgængere, cyklister og ryttere er pillet ned. Det er så trist og meget mærkeligt, fordi cykelatleterne i forvejen har hele bakkeområdet lige overfor, og der er god plads til flere ruter ifølge nogle mountainbikere.