Debat: Havbrug har et stort vækstpotentiale

Jeppe K. Hansen (JKH) fremfører i JP Aarhus i slutningen af maj flere forkerte påstande om havbrug, som jeg må tilbagevise. Men først er det væsentligt at få de generelle fakta om akvakultur og havbrug helt på plads.

EU-Kommissionen fremhæver, at akvakultur bidrager til at lette presset på vilde fisk i forbindelse med opfyldelsen af det voksende behov for fisk. Uden fiskeopdræt ville der ikke være nok fisk til at brødføde verdens befolkning. Det ville betyde, at vi måtte fange flere fisk fra havene og dermed sætte bestandenes langsigtede bæredygtighed over styr. Faktum er, at akvakultur overstiger den naturlige fiskebestand som hovedkilde til fisk og skaldyr. Dette afspejler overgangen på land med udviklingen fra jagt til opdræt.

Havene tegner sig for næsten halvdelen af jordens biologiske produktion, men kun 2 pct. af vores kalorieindtag og 15 pct. af vores proteinindtag kommer fra havet. En ny videnskabelig EU-rapport "Mad fra havet" peger på, at der er et stort vækstpotentiale i marin akvakultur, herunder havbrug.

EU-Parlamentet har vedtaget en ny betænkning om akvakultur, hvor der også peges på behovet for at øge produktionen i akvakultur og havbrug.

Vi har traditionelt et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, fiskere, havne m.v., og vi ønsker, at debatten om vores fødevareproduktion skal foregå på et ordentligt og sagligt grundlag. Derfor tager vi også gerne et møde med Havbrugsgruppen Ebeltoft, så vi kan drøfte fordele og udfordringer ved en moderne fødevareproduktion på havet.

I Danmark har vi et stort potentiale for at øge produktionen i akvakultur, og der er gennemført flere politiske initiativer, som skal bane vejen for vækst i både landbaserede anlæg og havbrug.

Etablering af otte nye havbrug i de åbne havområder i Kattegat rummer et potentiale på op mod 24.000 tons fisk. Det er uklart, hvordan JKH når frem til, at der skal etableres 70 havbrug i de indre danske farvande.

JKH påstår, at vi har orkestreret et stort antal ansøgninger i Kattegat for at lægge politisk pres på regeringen. Påstanden er grebet ud af det blå. Vi er vidende om, at vores havbrugsmedlemmer står bag syv ansøgninger.

Rådgivnings‐og forskningsinstitutionen DHI konkluderer, at nye havbrug i Kattegat ikke vil påvirke hverken vandkvaliteten eller vandområdernes økologiske tilstand. Miljøstyrelsen vurderer, at udledninger fra nye havbrug i Kattegat ikke vil hindre god miljøtilstand. Påstanden om miljøkatastrofe er en ren skræmmekampagne.

Som følge af en lovændring kan der stilles vilkår om, at mertilførsel af næringsstoffer til vandområder skal kompenseres. Der vil derfor ikke som følge af nye havbrug ske en mertilførsel af næringsstoffer til vandområder, som indebærer en forringelse af tilstanden i de enkelte vandområder.

Miljøstyrelsen har anslået, at der vil blive etableret fire nye havbrug med kompensationsopdræt frem til 2020. Styrelsen har endvidere antaget, at hvert havbrug skal kompensere for 40 pct. af den udledte kvælstof, og at det vil kræve et areal på i alt ca. 1,78 km2 til kompensationsopdræt.

I Danmark har vi ikke problemer med lakselus. Det fremgår af en videnskabelig risikovurdering fra DTU-Vet, DTU-Aqua og KU-SUND.

I 2016 havde de danske havbrug et samlet driftsresultat på ca. 57 mio. kr. svarende til et afkast på ca. 17 pct. Det afspejler, at forbrugerne værdsætter den høje kvalitet af fisk og rogn fra danske havbrug. Det er vi stolte over, og vi glæder os også over, at sektoren bidrager med ca. 400 arbejdspladser.

