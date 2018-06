Debat: Kære arbejdsgiver: Vælg en nyuddannet. Det er en god investering!

Jeg er dagpengemodtager. Jobsøgende. Jeg forsøger at undgå at kalde mig selv arbejdsløs. Det klinger negativt. I det hele taget forsøger jeg at bevare håbet og se positivt på tilværelsen som jobsøgende. Der skal nok komme hul igennem på et tidspunkt. Jeg skal nok lande det job snart. Jeg har jo gået til masser af udmærkede jobsøgningskurser ved min a-kasse og ved jobcentret.

Her er jeg blevet udstyret med mange gode værktøjer til, hvordan jeg bedst griber jobsøgningen an: ”Sådan skriver du den gode ansøgning”, ”Sådan laver du et godt cv”, ”Job via Linkedin”, ”Uopfordret ansøgning” osv. Og jeg har givet mig i kast med det hele. Jeg har også været i løntilskud. Endelig kunne jeg få den erfaring, jeg ellers tidligere har manglet, og som jeg er blevet fravalgt på grund af. ”Den, der fik jobbet, havde mere erfaring”-afslaget, som så mange nyuddannede får.

Det at være jobsøgende kan godt trække tænder ud; uvisheden, ansøgningsmøllen, håb, som bliver til afslag og nederlag. Så da jeg ikke lang tid efter mit løntilskud blev kaldt til samtale på et job, indtrådte håbet og lykken igen. Især fordi det endda var noget, jeg virkelig gerne ville, og som jeg godt kunne se mig selv i. Men det blev endnu et ”Den, der fik jobbet, havde mere erfaring”-afslag. Og jeg ved, at jeg på ingen måde er alene om at få den slags afslag. Tværtimod. Ved a-kassen er det tydeligt for enhver, at størstedelen af kursusdeltagerne og dem, der frekventerer a-kassen, er de unge nyuddannede.



Som jobsøgende i Aarhus, hvor mange nyuddannede spyttes ud hvert hele og halve år, har jeg derfor et forslag til arbejdsgivere i Midtjylland: Vælg en nyuddannet! Selv om vi kommer relativt frisk fra fad, vil jeg vove den påstand, at de fleste af os ikke er fuldstændig grønne. Studiejob, frivillige job og løntilskud tæller vel også som reel erfaring. Og vælger du som arbejdsgiver en (relativt) nyuddannet, følger der en række fordele med: Du får med al sandsynlighed en medarbejder med uanede mængder af gåpåmod og energi. En medarbejder, som stiller sig åbent og nysgerrigt overfor opgaverne, arbejdskulturen, kollegerne m.v. En, som er vant til fra sin tilværelse som studerende hurtigt at sætte sig ind i nyt stof, hele tiden forholde sig til deadlines (eksamen), og som er ajour med den nyeste viden. En, som netop i kraft af livet som studerende er vant til at være fleksibel, tilpasningsdygtig, omstillingsparat osv. Når nu det er det, arbejdsgiverne efterlyser, hvorfor så ikke vælge os, som er nyskolede i netop det?

Især i en kommune som Aarhus, som rummer den by i Danmark med den højeste koncentration af studerende ift. indbyggere, burde arbejdsgivere være mere forpligtede til at udvide horisonten og åbne mere op for ansøgerfeltet. Jeg har påtaget mig et samfundsmæssigt ansvar ved gennem uddannelse at kvalificere mig til at tage et arbejde. Derfor spørger jeg nu jer arbejdsgivere, hvordan I påtager jer jeres samfundsmæssige ansvar; nemlig at bruge den arbejdskraft, der er uddannet til at blive jeres fremtidige medarbejdere. Hvordan bidrager I til, at kompetente nyuddannede ikke går ledige pga. ”manglende erfaring”? Og – det for mange tilbagevendende spørgsmål – hvordan skal vi som nyuddannede få den erfaring, I efterlyser, når ikke I vil investere i at give os den? Er det ikke på tide, at arbejdsgivere påtager sig det ansvar at bruge den arbejdskraft, der bliver uddannet til arbejdsmarkedet? Overvej en ekstra gang, om ikke den nyuddannede i virkeligheden er den bedste investering for os alle!