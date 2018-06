Så er regionsrådets plan for en massakre på den kollektive trafikbetjening i Region Midt ude. Den beskriver tydeligt det rædselsscenario, vi havde frygtet. Den lukker og beskærer den kollektive trafik overalt i regionen.



Regionen forsøgte sig også kort tid ført valget i november med samme øvelse. Da blev planen trukket tilbage. Jeg troede, at det var, fordi der så var tid til at tænke sig bedre om.

Men sådan ser det desværre ikke ud.

Regionen må vælge, om den vil være til nytte for borgerne - eller være en hindring for borgernes udfoldelse og mobilitet.

Den plan må og skal stoppes. Det er muligt, at der kan ske ændringer i rutebilbetjeningen i Region Midt, men det er helt uacceptabelt at lukke busruter - som det er foreslået fra regionens side - uden at erstatte det af noget andet, der sikrer kollektivtrafikbetjeningen i mange områder.

Regeringens buspenge forhindrer ikke lukning af busruter

Også i Skanderborg Kommune vil der ske drastiske ændringer, hvis det står til regionen. Det kan vi ikke acceptere, og regionen må vælge, om den vil være til nytte for borgerne - eller være en hindring for borgernes udfoldelse og mobilitet.

Vi ved, at regionens besparelser vil blive væltet over som en stor økonomisk byrde hos kommunerne. Hvis de gennemføres.

Det kan vi ikke acceptere. Sker det, er det endnu et eksempel på opgave- og udgiftsglidning fra et niveau til et andet.

Og det handler altså også om mennesker og mulighed for at bo i hele regionen – også i de tyndt befolkede områder.