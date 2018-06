Debat: Den faglige kamp skal fortsætte

Under OK18 lykkedes det fagforeningerne at stå sammen ”skulder ved skulder” om ”en løsning for alle”. Sammenholdet og solidariteten har sikret arbejdsforholdene for velfærdsarbejderne. Arbejdsgivernes ønsker om forringelser er afvist, og reallønsudviklingen er sikret. Det var dette man, efter lang tid, fik forhandlet sig til i Forligsinstitutionen. Vi er klar over, at en afstemningsprocedure er i gang.

Der er mange borgere, der dagligt møder den kommunale velfærd eller mangel på samme. Derfor har de en interesse i at bakke op om denne sag.

Men som man kunne læse i den 4. maj, så er vores velfærd stadig under stærkt pres fra den kommende udligningsreform, som i værste fald vurderes at ville koste Aarhus Kommune 275 mio. kr. svarende til 550 stillinger.

De offentlige ansatte, med fagforeningerne i spidsen, har nu alle muligheder for at fortsætte kampen for velfærden. Fællesskabet og solidariteten fra OK18 kan danne grundlag for kampen imod udligningsreformen og dens konsekvenser. Der er desuden stadig stor opbakning fra befolkningen til ikke at lave yderligere besparelser, så fagbevægelsen, de offentlige ansatte og borgerne i Aarhus vil igen kunne manifestere, at de står sammen. Man kan passende videreføre alle de kampagner, der har været kørt med stor opbakning fra både privat ansatte og resten af befolkningen.

Nemlig "nok er nok". I det hele taget bør vi alle sammen lytte til flertallet af borgere, som ikke ønsker flere besparelser, men tvært om peger på at sætte skatten op.

Når vi kan vinde den faglige kamp, kan vi også vinde kampen imod udligningsreformen.

Vi er godt på vej, og i den kommende kamp skal mottoet ” En løsning for alle” videreudvikles til ”Velfærd for alle”.