Debat: Letbanen er skyld i dårlige trafikløsninger

Er letbanen skyld i den stigende trafik på Oddervej? Ja, ifølge en undersøgelse i Odder. Flere syd for Aarhus har købt bil nummer to for at komme på arbejde. En transport, som skulle være løst af letbanen til og fra Odder.

Den stigende trafik giver mange Højbjerg-borgere problemer med at komme fra de ikke lysregulerede sideveje ud på den tættrafikerede Oddervej i morgen- og eftermiddagsmyldretrafikken til og fra Aarhus.

Henvendelser til Aarhus Kommune har kun resulteret i, at den godt kender problemets omfang, men ikke ønsker at gøre noget ved det, idet mange villaveje skal nedklassificeres.

Dette er endnu et eksempel på, at flere borgere i området omkring Skåde Skole pålægges yderligere dårlige trafikløsninger og med deres bil må kæmpe og presse sig til venstre ud i trafikstrømmen på Oddervej for herefter at fortsætte i den tætkørende køtrafik ind til eller igennem byen. Hyppigt bruger jeg en time på de ca. 12 km hjemmefra og til Skejby. Tager jeg den længere tur via Ringvej Syd og Ringvejen, er tiden den samme, men transportlængden øget med 4-5 km.

Byrødder – få nu løst de mange vejtrafikale problemer, inden I tænker mere letbane til Aarhus.

Det milliarddyre fiaskoprojekt, Aarhus Letbane, koster mange borgere ekstra transporttid i stedet for, som tænkt af politikerne, at lette vores transportbehov. Letbanen betyder dårligere bybusforbindelser og færre afgange for mange. Nedlæg arbejdsgruppen omkring letbanen etape 2, og brug nogle af de budgetterede penge på trafikforbedringer til bilisterne og eldrevne bybusser med hyppigere afgange.

Reduktionen af antal kørebaner på Randersvej, Skolebakken og Havnegade skulle aldrig have været udført. I stedet skulle der have været ændret til fire spor på Spanien og Strandvejen/Oddervej frem til Beder. Så havde man kunnet etablere et fornuftigt ”nord-syd-trafikflow” for såvel private som den offentlige bustrafik.

For os beboere her på Jelshøjvænget har byrådspolitikernes seneste flop, spærring af Skådevej, resulteret i, at vi nu kun har én udkørselsmulighed til og på Oddervej. Før spærringen af Skådevej havde vi da en mulighed for at komme bag omkring til en lysreguleret udkørsel til Oddervej, hvorfra vi kunne komme sikkert ud.

Byrødder – få nu løst de mange vejtrafikale problemer, inden I tænker mere letbane til Aarhus. Alternativt tænk i BRT, et busbaseret kollektivtransportsystem, der er designet til at forbedre kapaciteten og pålideligheden i forhold til et konventionelt bussystem. Et ægte BRT-system har typisk et specialiseret design, services og infrastruktur, som giver en bedre kvalitet og er med til at undgå trafikale forsinkelser. Her kan I samtidig få op til det dobbelte antal passagerer flyttet for den samme pris, som I anvender på letbanen.