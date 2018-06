Debat: Karakterfri hverdag i folkeskolen

Motivationen for at overveje karakterfri klasser er ønsket om at få skabt en bedre hverdag for vores børn og unge. En hverdag, hvor børn og unges læringsmiljø styrkes ved at flytte fokus fra karaktererne i dagligdagen over på læring for læringens skyld, dvs. glæden når man pludselig forstår noget nyt og ser nye sammenhænge.



Ønsket er at få skabt mere robuste børn og unge. Børn og unge, der bygges op af hverdagens små sejre. Ønsket er at få skabt mere robuste børn og unge. Børn og unge, der bygges op af hverdagens små sejre.

Skal karaktererne så helt ud af folkeskolen? Nej, ikke hvis det står til os, for karakterfri klasser handler for os ikke om en skole uden årskarakterer og standpunktskarakterer, men om en karakterfri hverdag. En hverdag, hvor der gives brugbar feedback, og læreren er i konstruktiv dialog med eleven, så der i stedet for karakterer gives konkrete råd og vejledninger til arbejdsområder for eleven.

Ønsket er at få skabt mere robuste børn og unge. Børn og unge, der bygges op af hverdagens små sejre, så følelsen af at slå til og at være god nok bliver dybt forankret hos den enkelte. Herigennem vokser modet og troen på, at man kan endnu mere, og overskuddet skabes til at ”kaste” sig ud i nye opgaver. Idéen til en karakterfri skole er ikke ny. I 2014-15 begyndte et forsøg på Odder Gymnasium med en enkelt klasse, og året efter udvidede Venstres daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby forsøgene.

De voksne vil afskaffe karakterer på hendes skole: »Hvis man ikke får nogle karakterer, ved man måske ikke, om man er god nok til at bestå« Både 2-taller og 12-taller er en barriere for, at eleverne lærer så meget, som de kan, mener skoleleder.

Hun gjorde i den forbindelse opmærksom på, at det er et problem, når karakterer bliver opfattet som en personlig kritik af eleverne i stedet for et redskab til faglig progression, og hun understregede vigtigheden af, at vi får gjort op med perfekthedskulturen, som gør de unge bange for at fejle.

De positive effekter fra gymnasierne er mange. Lavere fravær, bedre trivsel i klassen, bedre kontakt mellem lærer og elev, eleverne klarer sig bedre, højt engagement i timerne etc. Med andre ord er der meget at vinde ved at se på, om folkeskolerne kan få nogle af de samme positive effekter.