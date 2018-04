Debat: Psykiatrien bør have et markant løft

Udskriv, udskriv, udskriv. Det var den oplevelse, Lisa havde af Psykiatrisk Hospital i Risskov, da hun var i behandling for nogle år siden.

De sagde det måske ikke til hende, men hun kunne godt mærke det. Hun var imidlertid slet ikke klar til at blive udskrevet, så hun fortsatte med at skade sig selv i så høj grad, at hun blev bæltefikseret 168 gange i løbet af få år.

Hvor er det tragisk, at vores psykiatriske afdelinger er så pressede, at de ikke har mulighed for at give patienterne den ro og tryghed, de skal bruge for at blive raske.

Lisa er i dag 22 år, og det er nogle år siden, hun oplevede det, men presset på psykiatrien er kun blevet større siden.

Når vi har for lidt kapacitet, bliver der udskrevet patienter, der ikke er klar til det for at skabe plads til dem, der er mest syge. Når vi har for lidt kapacitet, bliver der udskrevet patienter, der ikke er klar til det for at skabe plads til dem, der er mest syge.

Når vi har for lidt kapacitet, bliver der udskrevet patienter, der ikke er klar til det for at skabe plads til dem, der er mest syge – og som i eksemplet med Lisa, kan presset i sig selv også blive en hindring, selvom det ofte lykkedes hende at forblive indlagt længe.

Vi er nødt til at sikre, at der er tilstrækkelig kapacitet på vores psykiatriske afdelinger, så vi kan give patienterne den rigtige behandling og først udskrive dem, når de faktisk er klar til det – uden at presse dem.

Det koster penge, så jeg håber, at vi kan enes om investere noget af det store økonomiske råderum, der er i Danmark, i at løfte psykiatrien markant.

Det vil være en af mine opfordringer til økonomiforhandlingerne mellem regeringen og Danske Regioner.