Debat: Den utrolige skandale i Aarhus

Mange tak for den måde, som JP Aarhus behandler skandalesagen i Teknik og Miljø i Aarhus på.

Jeg vil indledningsvis understrege, at jeg ikke har personlige relationer til nogen af de involverede parter.

Jeg ser mig selv som en medejer/aktionær af en virksomhed (Aarhus Kommune), der har en bestyrelse og direktion, som på ingen måde lever op til at varetage ejernes tarv.

Lad os se på borgmesteren, Jacob Bundsgaard, som bestyrelsesformand for en gigantisk virksomhed med en milliardomsætning. Har han levet op til sit ansvar for en virksomhed, der reelt i forbindelse med udbudsreglerne har gennemført ulovlige handlinger?

Svaret er nej.

Har han reageret på advarsler fra medarbejdere?

Svaret er nej.

Jo højere du sidder i magtens pyramide, des mere beskytter dit netværk dig.

Det samme gælder både den nuværende og tidligere rådmand.

I en hvilken som helst anden virksomhed ville disse personer være afskediget og bortvist uden kompensation.

I vores ulykkelige tilfælde er der tale om en politisk konstruktion, hvor alt er muligt, hvis man har de rigtige forbindelser til bl.a. fagbevægelsen.

Jeg tror kun, at Sicilien og den dertil knyttede mafia kan konkurrere med det, som vore politikere her i Aarhus kan præstere.

Jeg håber, at JP Aarhus holder fast i denne historie og dermed sørger for, at de berørte medarbejdere såsom Kim Dybris får en kompensation, der kan sammenlignes med de afskedigede “mellemlederes” i virksomheden Aarhus Kommune (Erik Jespersen og Claus Nickelsen) – henholdsvis direktør for forvaltningen og centerchef.

Desværre er denne sag endnu et bevis på, at jo højere du sidder i magtens pyramide, des mere beskytter dit netværk dig.

Det gælder dog kun i offentlige virksomheder. I den private sektor er der ingen nåde. Der står man direkte til ansvar for ejerne (aktionærerne). I offentlige virksomheder er der alt for lang afstand til ejerne, der jo er borgerne. De har ingen direkte indflydelse.

Den går altid igennem lange og trange beslutningsorganer, der sjældent har samme dagsorden som vælgerne.

Det er desværre sådan, demokratiet har udviklet sig. Vore valgte repræsentanter har ikke rod i folket, de er blevet en del af et fag, en magtelite, hvor ingen behøver forudsætninger for at deltage grundet den demokratiske proces. Man kan manipulere sig frem til livsvarige stillinger med fuld løn. Man skal dog principielt vælges hver fjerde år, men hvis du behager dit netværk, får du en placering i opstillingen, der sikrer din fremtid.

Meget ligesom man gør på Sicilien.

Kære JP Aarhus: Hold fast i jagten på retfærdighed og anstændighed i vores kommune.

På forhånd tak.