DF’er i Aarhus: Udflyt folketingspolitikerne

Regeringen og Dansk Folkeparti har i de seneste år udflyttet tusindvis af statslige arbejdspladser fra København, og under de nuværende medieforhandlinger er der tale om at udflytte dele af mediebranchen. Det er alt sammen ganske fornuftigt og til stor gavn for hele Danmark.

Det bygger nemlig på det logiske argument om, at man påvirkes af de omgivelser, man befinder sig i. Det område, man bor i, sætter selvfølgelig sit præg på den måde, man ser verden på. Derfor giver det god mening, at man udflytter nogle af de mange statslige arbejdspladser, ligesom det giver god mening at styrke medier uden for København. Man undgår nemlig, at statslige arbejdspladser og størstedelen af mediebranchen kun afspejler verden, som den ser ud, når man bor i København og omegn.

Spørgsmålet er imidlertid, om vi ikke også skulle overveje at udflytte vores folketingspolitikere, så de rent faktisk kommer til at afspejle det Danmark, de skulle forestille at repræsentere? En stor del af dem bor nemlig i København og omegn.

I Danmark har vi et ganske fornuftigt valgsystem med kredsmandater og tillægsmandater. Systemet er skruet så smart sammen, at det sikrer, at alle dele af landet og ikke kun de store byer er repræsenteret i Folketinget. Samtidig sikrer systemet, at partierne får pladser i Folketinget i forhold til, hvor mange stemmer de har fået i hele landet.

Systemet har bare én svaghed, og det bliver misbrugt til fulde af glubske politikere, der kun har stemmer for øje. Man behøver nemlig ikke at bo i den storkreds, som man er folketingskandidat i.

For en måneds tid siden meddelte Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at hun nu vender hjem til Aalborg. Der var imidlertid blot tale om, at hun skiftede kreds til Aalborg og dermed forlod sin mangeårige valgkreds i Ballerup uden for København, hvor hun dog fortsat er bosat.

Mette Frederiksen er ikke den eneste partiformand, der har forladt det sjællandske for at trække stemmer fra det jyske muld. Også Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund, havde kortvarigt forladt det stenrige Nordsjælland, hvor hun bor, og krydset Storebælt for at blive opstillet i Sydjylland.

Mette Frederiksen var klar i mælet omkring sin flytning af kreds og sagde, at hun gik efter at hive så mange socialdemokratiske stemmer hjem ved næste valg som muligt. Få er vel også i tvivl om, at både Mette Frederiksen og Pernille Vermunds valg af valgkreds ikke er udtryk for andet end iskold politisk analyse af, hvor det er muligt at fiske flest stemmer. Og det er helt fair.

De er formentlig begge ganske populære kvinder i hver sin vælgergrupper, og mange jyder vil sikkert være ganske tilfredse med at få muligheden for at kunne stemme personligt på én af de to kvinder.

Problemet er dog, at også folketingspolitikere bliver påvirket af det område, de bor i. Så når valget er overstået, og politikerne begynder på deres arbejde i Folketinget, ja, så kommer det naturligt til at bære præg af det område, de bor i, og ikke den valgkreds, de skulle forestille at repræsentere. Dermed udvandes vores valgsystem, som ellers skulle sikre, at hele Danmark blev præsenteret i Folketinget.

Derfor bør vi overveje, om det ikke er på tide at indføre et krav om, at folketingskandidater skal være bosat i den storkreds, som de stiller op i. Det er præcis det samme krav, som vi har til kommunal- og regionsrådsvalg. På den måde får vi udflyttet vores folketingspolitikere og får dermed et Folketing, der repræsenterer hele Danmark. Både geografisk og mentalt.