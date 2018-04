Debat: Hjælpen til de psykisk syge er mere eller mindre ikkeeksisterende

Nogle vil synes, at det er en meget hård overskrift. Men desværre ser vi gang på gang, hvordan mennesker med psykisk sygdom bliver negligeret af politikerne og af myndighederne i Danmark. Den 10. april i Jyllands-Posten kan vi således læse følgende vedrørende psykiatriske patienter:

»Landets psykiatere er på grund af massiv mangel på psykiatriske sengepladser tvunget til i stor stil at udskrive ikkefærdigbehandlede patienter. Det fremgår af en ny spørgeundersøgelse, som Lægeforeningen har gennemført. Næsten 6 af 10 adspurgte voksenpsykiatere angiver, at de enten dagligt eller ugentligt må udskrive en patient, som ikke er færdigbehandlet«.

Og før det har vi læst i BT, at færdigbehandlede psykiatriske patienter ikke kan udskrives fra psykiatriske hospitaler, fordi kommuner ikke kan finde bosteder/bofællesskaber til de ovennævnte patienter. Som der bl.a. står i BT den 2. april:

»I 2016 var der i gennemsnittet 66 færdigbehandlede psykiatriske patienter indlagt på hospitalerne hver dag. Det er en stigning fra 57 året før«.

Alle kommunerne har skåret ned eller vil skære ned på det sociale område – herunder det psykiatriske område – såsom væresteder for psykisk syge. I Aarhus er der kun ét værested tilbage med uddannet personale, hvor der før år 2011 var fire væresteder med uddannet personale. Hvor går de psykisk syge hen? Til varmestuer, såsom Kirkens Korshær, hvor de desværre bliver fristet med euforiserende stoffer og/eller alkohol. Desværre har jeg kendskab til mindst en psykisk person, som er begyndt med de hårde euforiserende stoffer efter at have besøgt en varmestue, hvor narkomaner og alkoholikere er.

Hvis man som psykisk syg bor alene hjemme og skal have behov for støtte, så bliver der desværre mindre og mindre støttetimer til den psykisk syge. Og det gælder desværre over hele landet.

Den 11. april oplevede jeg en person, som var så psykotisk, at vedkommende begyndte at smide sit tøj midt på strøget i en storby. Det viste sig, at personen følte sig forfulgt. Heldigvis blev der ringet efter politiet, og vedkommendes forældre kom også.

Jeg spørger: Skal den psykisk syge have det så slemt, så vedkommende ikke ænser, at han/hun stripper midt på gaden? Burde den psykisk syge ikke have fået hjælp?

Hvor er hjælpen til de psykisk syge?

Det er mig en gåde, hvorfor flertallet af folketingsmedlemmerne ikke vil have psykiatrien på finansloven, når de hver dag kan læse via pressen, at psykisk syge ikke får den hjælp, som de har behov og brug for.

Psykiatrien skal på finansloven nu og her, ellers vil der være flere skrækkelige historier om psykisk syge personer.