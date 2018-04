Formand i Dansk ICYE: Opholdskravet rammer skævt

Danmark vil fremover være afhængig af at være en spiller på det globale marked. Derfor kommer vi på sigt til at lide under regeringens opholdskrav, der kvæler unges muligheder for at kunne opholde sig et eller flere år i et ikkeeuropæisk land – for hvis unge vælger den vej, ryger deres ret til dagpenge. En kortsigtet løsning, hvor Danmark taber på den lange bane. Regeringen overser nemlig de mange udviklingsmuligheder for kompetent internationalt orienteret arbejdskraft, som længerevarende ophold i udlandet giver.

Unge skal i dag forholde sig strategisk i forhold til valg af ungdomsuddannelse, sabbatår, job og fremtid. Valgene skal træffes tidligere end før, og muligheder for at tage på udveksling, der indebærer frivilligt humanitært arbejde, vil fremover blive fravalgt. Vi risikerer faktisk at stå med en generation, der ikke kommer til at have de nødvendige færdigheder i fremmedsprog, kulturel forståelse og globalt udsyn.

Men vil unge ikke altid rejse ud, hvis de har muligheden og lysten? Jo og gudskelov, så hvorfor forhindre valget eller straffe det?

Gennem næsten 50 år har Dansk ICYE arbejdet med langtidsvarige udvekslingsophold. Ophold, hvor unge bor i en væsentlig anderledes kultur. Her udfører de meningsfyldt frivilligt arbejde. Det er helt unikt. Det kan ikke sammenlignes med korte adrenalinrejser. Det kræver længere ophold.

Ved længerevarende udveksling udvikler unge mennesker relevante kompetencer, der øger deres globale forståelse. De træner deres engelsk og et muligt tredje sprog. De får sociale, interpersonelle og relationelle kompetencer. De udvikler en dybere forståelse for egne personlige grænser. De får et kendskab til andre kulturer og ny indsigt i deres egen. De bliver øvet i omstillingsparathed. De får et globalt udsyn, der kun bliver mere væsentligt for et land som Danmark

Interkulturel forståelse er en nødvendighed for at være en del af den globale verden. Danmark er et land, der i støt stigende grad samarbejder på tværs af grænser i udvikling af produkter, tjenester og teknologi. Helt fra Arla, der eksporterer til Kina, til iværksætteren, der designer en app herhjemme, får den programmeret i Asien og lancerer den på det globale marked. Og ikke at forglemme de udenlandske virksomheder, der placerer deres virke i Danmark på grund af den kompetente arbejdskraft.

Virksomheder skal derfor i fremtiden være omstillingsparate og klar til at arbejde inden for nye kulturelle og uvante rammer – det samme gælder deres ansatte.