Debat: En fremtid uden lokale ungdomsuddannelser?

Kommunalreform, domstolsreform og meget andet har betydet, at en del provinsbyer har mistet både politistationen, domhuset og sygehuset, men som påpeget i Jyllands-Posten i forrige uge er ungdomsuddannelserne også truede.

For det første er regeringens omprioriteringsbidrag, der betyder at uddannelserne skal spare 2 pct. om året frem til 2021, ved at udsulte institutionerne. En del skoler har allerede svært ved at få budgetterne til at hænge sammen. Det drejer sig f.eks. om mindre skoler i udkantsområder og om skoler med en overvægt af uddannelsesfremmede unge og stort frafald. En del af denne udfordring kan afhjælpes ved at se på taxametersystemet og lave en omfordeling efter samme model som den kommunale udligningsordning, hvor populært sagt de rige giver til de fattige.

Derfor er der behov for fra centralt hold at se på institutions-strukturen og sikre ungdoms-uddannelser med et bredt udbud i hele landet.

Langt mere alvorligt er det imidlertid, at befolkningsudviklingen kan gøre det meget svært at opretholde et fintmasket net af ungdomsuddannelser. De børn, der skal starte en ungdomsuddannelse om forholdsvis kort tid, er født.

I 2030 – altså om blot 12 år – vil der være 32.000 færre 15-19-årige i landets regioner sammenlignet med 2017. Alle regioner på nær Region Hovedstaden går tilbage. Størst er faldet i Region Syddanmark, hvor tallet falder med 11.000 unge, men i procenter er faldet 14-15 pct. i flere regioner.

Betydningen for ungdomsuddannelserne vil blive meget stor, og en konsekvens kan blive, at der bliver længere mellem uddannelserne. Desværre ved vi også fra forskningen, at store afstande til uddannelserne skader de svageste elever og øger frafaldet. Derfor er der behov for fra centralt hold at se på institutionsstrukturen og sikre ungdomsuddannelser med et bredt udbud i hele landet.

Selv om fusioner og campusdannelser er på vej forskellige steder, kan de selvejende gymnasier og erhvervsskoler næppe klare den institutionsudvikling selv. Den udvikling, der allerede er i gang, foregår nemlig ikke altid rationelt eller med udgangspunkt i lokalområdet – det lokalområde som f.eks. netop skulle styrkes af regeringens udflytning af arbejdspladser.

Derfor må regeringen og forligspartierne fra EUD-reformen og gymnasiereformen meget hurtigt tage fat på en reform af hele ungdomsuddannelsessystemet, gerne ved først at se på uddannelsernes indhold og dernæst sikre en bred geografisk dækning med økonomisk bæredygtige institutioner.