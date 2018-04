Et element i Togfonden DK er etablering af en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager til 3,5 mia. kr. Der er ikke afsat penge til at etablere banen, men et flertal i Folketinget har alligevel valgt at gennemføre en VVM-undersøgelse for at få fastlagt linjeføringen.

Vi mener, at der er store udfordringer ved projektet og har derfor skrevet til transportudvalget og ministeren for at gøre opmærksom herpå, og vi opfordrer samtidig til, at man genovervejer beslutningen om at etablere en ny bane.

Helt grundlæggende hilser vi tankerne om en styrkelse af togtrafikken velkommen. En styrkelse kan bidrage til en stærkere sammenbinding af regionen internt og med det øvrige Danmark. Vi mener imidlertid ikke, at en ny bane mellem Hovedgård og Hasselager er en god løsning hertil og vi mener, at de foreslåede linjeføringer har alt for store omkostninger for mennesker, natur og miljø til, at de kan forsvares.

Med DSB’s planlagte indkøb af nye eltog vil en ny bane medføre en forkortelse af rejsetiden mellem Aarhus og Horsens med omkring fem minutter. Til gengæld vil rigtig mange mennesker i den sydlige del af Østjylland opleve en forringelse, da Skanderborg Station vil miste sin status som jernbaneknudepunkt. Der er derfor en risiko for, at mange vil fravælge toget til fordel for andre transportformer, da de i højere grad vil blive tvunget til omstigning mellem flere tog.

En realisering med de beskrevne linjeføringer vil ydermere have alvorlige konsekvenser i forhold til støj, natur og grundvand, ligesom en række borgere vil blive direkte berørt med ekspropriation til følge. Herudover vil en realisering begrænse de fremtidige udviklingsmuligheder; særligt i Aarhus Kommunes sydlige del. Især Solbjerg vil blive stærkt påvirket, og byen vil reelt opleve en opsplitning i to dele, såfremt man måtte vælge den centrale linjeføring.

Flertallet bag Togfonden DK skylder de berørte borgere en afklaring, men den eneste løsning, der kan anbefales, er, at man opgiver planerne. I stedet bør man fokusere på at styrke den eksisterende banestrækning via Skanderborg og få sat gang i planerne for en fast forbindelse over Kattegat, der i langt højere grad end timemodellen kan nedbringe rejsetiden mellem Øst og Vestdanmark.