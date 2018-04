Debat: Lemfældig omgang med kendsgerningerne

»Dansk landbrug forarmer landet,« skrev Holger Øster Mortensen (HØM) i et indlæg (JP 4/4). Det er meget langt fra første gang, at HØM lufter kritik af det almindelige landbrug.

Danske landmænd står gerne på mål for vores produktion. Både den almindelige og den økologiske, som vi også har mange medlemmer i Landbrug & Fødevarer, der arbejder med.

At gå ind og kommentere på den byge af postulater og konspirationsteorier, som HØM bringer til torvs, giver dog ikke stor mening. Dertil er det simpelthen en alt for gold og nedladende kritik baseret på velkendte paroler og en lemfældig omgang med kendsgerningerne.

Her blot et par hurtige nedslag, hvor HØM’s argumentation er slet funderet:

HØM postulerer således, at der under kontrolbesøg på danske gårde er fundet ulovlige sprøjtemidler på cirka halvdelen. Jeg ved ikke, hvor han har de data fra. De seneste tal fra Landbrugsstyrelsen viser i hvert fald, at der ved kontrolbesøg findes ikke-godkendte midler hos omkring en sjettedel af de kontrollerede landmænd – langt de fleste fund i den helt bagatelagtige ende.

Når HØM taler om truede arter og betegner haren som en ”stærkt truet art”, er det heller ikke en påstand, som der er hold i, selv om bestanden er gået tilbage i de seneste årtier. Den er i hvert fald i modstrid med Danmarks Naturfredningsforenings vurdering. Foreningen skriver således på sin hjemmeside, at haren ikke er truet.

Helt generelt kan jeg også kun undres over, at HØM mener, at Danmark ikke lever op til EU’s krav. Danmark er et af de EU-lande, der mest nidkært har implementeret EU-lovgivningen med betydning for landbruget. Det er bl.a. sket med et fagligt grundlag, der har været tyndt og dårligt funderet, og som har ført til hårdere regulering af landbruget, end EU-reglerne kræver. Det har vi i Landbrug & Fødevarer påpeget og fået medhold i af et internationalt eksperthold.

Det er godt med debat om, hvordan dansk landbrug skal udvikles i fremtiden, men når udgangspunktet er, at erhvervet er befolket af »grådige og dumdristige bønder«, er det svært at se lysten til en reel dialog hos HØM.