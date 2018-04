Andreas Rudkjøbing skriver i en kronik (JP 18/3) om fejl i sundhedsvæsenet. Kronikken afsluttes med, citat: »… og derfor skal vi fortsat kæmpe for mere læring i sundhedsvæsenet frem for gold fokus på stramning og straf«.

Fejl er noget, vi alle kender til fra os selv og fra vore omgivelser på godt og ondt.

Fejl er noget udpræget negativt, fordi det stopper processer og skaber irritation og ikke mindst spild af tid og ressourcer.

Hertil kommer irritation over at blive stoppet i sine handlinger, med deraf følgende risiko for at nye fejl kan opstå/begås.

Jeg er ganske enig i citatet og et naturligt spørgsmål melder sig med det samme: Hvordan skal vi så tage fat i fejlene?

Tillad mig at komme med et forslag til løsning af denne – og det må vi erkende – vigtige, men også interessante opgave.

For det første er det nødvendigt at erkende, at fejl knytter sig til mennesker og deres handlinger.

De færreste begår fejl med vilje. Det er derfor hensigtsmæssigt at se på, hvorfor der begås fejl.

Min erfaring gennem mange år med at hjælpe erhvervslivet med at eliminere fejl i det daglige arbejde knytter sig til begrebet hindringer. Hvis man stiller sig selv spørgsmålet: »Hvad hindrer mig i at gøre det, jeg gerne vil, uden at begå fejl?«, flytter det fokus fra fejlen over på de omstændigheder, man arbejder under.

Hvis betingelserne for at kunne arbejde/fungere uden fejl ikke er til stede, og man stadig skal respektere forventninger til fejlfri ydelser, er man grundigt på den. Det gælder både for en selv og for organisationen. Der vil med sikkerhed opstå fejl og dermed unødige omkostninger, både økonomiske og menneskelige.

Går vi et skridt videre og tænker over, hvilke årsager der er til de hindringer, vi observerer, er vi meget tæt på at kunne give svar, der igen giver os mulighed for at fjerne årsagen.

Dette kræver, at den organisation, man fungerer i, respekterer disse trin, frem til erkendelsen af baggrunden for fejl, og tager det alvorligt, som en absolut betingelse for at kunne træffe de rigtige forbedringsbeslutninger og komme videre, uden fejl. Og dette kræver en ledelse, der respekterer sine medarbejdere som professionelle fagfolk, der har stor indsigt i, hvordan de individuelle opgaver kan/skal løses, og som også kender betingelserne for at kunne løse opgaverne rigtigt.

Maasaki Imai har skrevet: »En tænkende medarbejder er en produktiv (og glad) medarbejder«.

Vanskeligt? Nej, ikke hvis opskriften tages alvorligt. Men der kræves et stærkt teampræget samarbejde og en gensidig forståelse for, at betingelserne for at yde den professionelle indsats i det daglige arbejde skal være opfyldt. Og dette kan alene opnås med sund respekt for den virkelighed, vi befinder os i.

Målet nås gennem en læring af, hvordan fejl kan fjerne/elimineres ved at flytte fokus fra fejl til respekt og forståelse for baggrundene for fejlene, fejlkilderne.