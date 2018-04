Debat: Psykisk syge skal også have en fantastisk behandlingsplan

Kommentar til læserbrevet »Min niece lider – måske kommer hjælpen for sent« i (JP Aarhus 15/3).

Først og fremmest vil vi udtrykke vores største medfølelse til din niece og hendes familie.

Spiseforstyrrelse er desværre en af de hurtigt stigende psykiatriske lidelser i Danmark. En lidelse med høj dødelighed og ofte med varige men. Det er også en kompliceret lidelse, som anskueliggør det, som vi har berørt længe, nemlig at psykiske lidelser har behov for forskning og viden prioriteret på lige fod med fysiske sygdomme.

Det bekymrer os, hvordan forskellen mellem psykiatrien og somatikken er så stor, at man lægger snorlige behandlingsplaner, inddrager og informerer, når det drejer sig om kræft- og hjertepatienter, men når det handler om angst, depression og, som hos din niece, spiseforstyrrelser, er det peu à peu.

Selvfølgelig skal mennesker med kræft have en fantastisk behandlingsplan – men det skal mennesker med psykiske lidelser også.

For os, både som politikere og fagpersoner, er det vigtigt, at vi baserer vores arbejde på fakta, og ikke mindst at vi også fastholder et fokus på at få draget omsorg for både dem med psykiske lidelser og deres pårørende.