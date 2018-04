Debat: Psykiatrien i Danmark: De tusinde øers land

Behandling og hjælp til mennesker, der har psykisk lidelse, halter gevaldigt i Danmark.

Behandling af psykisk sygdom varetages af den primære sundhedssektor og den regionale behandlingspsykiatri. Opfølgning og det videre arbejde varetages i stort omfang af den kommunale indsats på socialpsykiatri- og beskæftigelsesområdet.

Når du har en psykisk lidelse, mødes du af de tusinde øer. Eller rettere; du mødes ikke af, du må selv opsøge. Eller også må dine pårørende. Der er egen læge, der er speciallæge, der er psykolog, der er ydelseskontor, der er jobcenter, der er socialafdeling og der er psykiatrisk sygehus (der gør meget for, at du ikke kommer ind, og hvis du gør, skal du ud i en fart).

Vi har behov for ét sammenhængende tilbud, gældende fra når sygdommen opstår, til du er kommet dig. Én instans, der har ansvar for hele forløbet. Vi har behov for ét sammenhængende tilbud, gældende fra når sygdommen opstår, til du er kommet dig. Én instans, der har ansvar for hele forløbet.

Du har måske mistet dit job – eller din uddannelse – og din indtægt og skal hitte rede i en overgang fra det regionale behandlingstilbud til det kommunale forsørgelseskompleks. Her risikerer du årelange og uforståelige forløb og en konsekvent usikkerhed på, hvad der nu skal ske, sammen med en stadig forringelse af din økonomi.

I næste step er der bostøtte og familierådgiver, mentor og coach samt sagsbehandler og jobkonsulent. Og så videre. De tusinde øer. Alle bemandet med gode ansatte, der vil gøre det godt og knokler for dig, men hvor er det dog en håbløs mission – i mange tilfælde.

Det er måske én af livets vanskeligste opgaver at hitte rede i sygdom og system. I løbet af et sygdomsforløb har du nemt mødt 8-10 fagpersoner, som du hver især har skullet forklare din situation, og især har du skullet forholde dig til behandlingstyper og lovgivning så kompliceret, at end ikke juridiske eksperter kan overskue teksten.

Dit møde med kommunen kan være særdeles udfordrende. Tilsendte breve, der ofte er uforståelige og i hvert fald ikke signalerer hjælp og omsorg, men mistillid og kontrol. Samtaler, der kan være orkestreret efter en centralt defineret skabelon, og ofte ingen individuelle hensyn, kontinuitet og respekt.

Vi har behov for ét sammenhængende tilbud, som gælder fra sygdom opstår, til du er kommet dig. Én instans, der har ansvar for hele forløbet. Et system, hvor de social- og sundhedsfaglige ansatte taler sammen, og hvor ingen bliver ”sluppet”, før det står lysende klart, hvem der nu har ansvaret. Et system, der møder dig med tillid og omsorg. Hvor behandlingen først slutter, når du er kommet dig (om muligt). Og hvor alle ser det som opgaven at løse dine og din families vanskeligheder, både hvad angår sygdom, job, indtægt, relationer og livskvalitet.

Den helt ekstreme sektoropdeling, og detailstyring af de systemer, som du møder som psykisk sårbar, må nedbrydes og øerne smelte sammen til en ansvarlig og omsorgsfuld enhed.