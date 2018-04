Debat: Brug nu den lufthavn og de mange nye ruter

Dejligt at læse JP Aarhus-redaktørens sjældent positive artikel (31/3) med opfordring til at benytte Aarhus Lufthavn. Ros for det!

Som oprindelig tilhænger af en ny lufthavn har jeg for længst indset, at byens og oplandets lufthavn ligger, hvor den gjorde, da jeg arbejdede der fra 1964 og nogle år frem, nemlig ved Feldballe/Tirstrup.

Man bør erkende sine nederlag, og derfor er det klædeligt at se redaktørens nye, klare verbale opbakning til lufthavnens nye ruter, daglige ledelse og bestyrelse.

Hvis vi i området virkelig ønsker en ordentlig lufthavnsbetjening, gælder det om at bakke op om de nye ruter fra SAS og de øvrige selskaber, som med baggrund i lufthavnens store arbejde med at skaffe nye ruter er blevet/bliver etableret i løbet af denne sommer.

Lufthavnen er, i forhold til konkurrenterne, ubetinget hurtigst at nå fra Aarhus, og når nu rutenettet begynder at ligne noget, må man stærkt opfordre til, at såvel ferie- som erhvervsrejseklientellet bruger lufthavnen, i stedet for at fræse motorvejen syd eller nord for byen op for at komme til Billund eller Aalborg. Kun hvis aarhusianerne og omkringboende kan finde ud af det, kan lufthavnen udvikle sig og udnytte sit lokale potentiale til etablering af endnu flere ruter.

Man må så håbe, at der kommer lidt turbo på de absolut nødvendige investeringer i lufthavnens triste bygninger.

Med det rutenet, som allerede nu er etableret, har jeg personligt absolut ikke behov for at køre til Aalborg eller Billund, selv om man måske kunne spare et par kroner. Man må håbe, at der er andre, der tænker som jeg.