Debat: Landbruget fik en opsang

I JP Aarhus (4/4) får landbruget i Danmark en ordentlig opsang af Holger Øster Mortensen (HØM). Beskyldningerne flyver i tætte formationer over papiret, og der levnes ikke erhvervet bare en lille smule anerkendelse for, at det har holdt HØM og andre danskere i live gennem tiderne.

Dokumentation er der ikke noget af, men påstande om MRSA, vandrammedirektiv, landbrugsstøtte og antibiotika bruges som fakta, der ikke er til diskussion, men udelukkende skyldes landbruget.

Læger har sagt, at MRSA har mange andre indgange til befolkningen end fra landbruget; vandrammedirektivet er overimplementeret i Danmark, idet miljøministeriet bruger nogle regnemodeller, der ikke tager hensyn til den faktiske udledning af næringsstoffer; danske landmænd har altid sagt de hellere ville have et ustøttet landbrug, men hvis andre landes landmænd får den, skal danske også have. Ellers skulle de konkurrere med andre landes statskasser.

Danske landmænd har lavere forbrug af antibiotika til husdyr end de fleste andre landmænd i Europa- Det er fakta, og det skal HØM være meget velkommen til at modbevise.