Anders Heide Mortensens indlæg fra 27. marts 2018 sætter hovedet fint på sømmet – for hvor mange iværksættere får egentlig succes, selv om de arbejder 15 timer i døgnet?

Der findes dog den gyldne middelvej, som hverken politikere eller debattører normalt italesætter.

Rigtig mange iværksættere starter ud på deltids-/fritidsbasis, hvor virksomheden drives i fritiden ved siden af fuldtidsarbejde. Det er en måde at komme i gang på – uden at gå all in på ”Disney-drømmen”, som Heide så fint omtaler den.

Men døgnet har kun 24 timer, og når fuldtidsarbejde, familie og daglige gøremål tager de 12, så er der kun få timer tilbage hver aften (og nat!) til at udleve sin drøm.

Når alle dagens pligter er udført, så har jeg typisk et par timer til at klare tingene i min webshop authentic.dk, hvor jeg sælger danskdesignede herre- og dameure.

Til gengæld har jeg ikke kniven for struben, hvis jeg ikke lige når tingene den ene aften, for min realindkomst er sikret via mit fuldtidsarbejde – og det betyder, at jeg kan gå til og fra min webshop, når det passer ind.

Hvornår går man så fra lille til stor? Jeg tror, at mange fritidsiværksættere aldrig når dertil – og det er godt!

Regeringen har så travlt med, at alle iværksættere skal blive til ”Disney-drømmen” og blive globale og skabe flere hundrede arbejdspladser og blive et yndet mål for udenlandsk kapital.

Det betyder bare, at man overser alle de små iværksættere, der har det fint med at genere en bi-indtægt, prøve forskellige koncepter af, teste, om man fungerer med at være iværksætter og skulle klare alting selv. Alle de ting, man lærer, uden det kræver ”Løvens hule”, vækstfonde eller søvnløse nætter, er med til at klæde en på til senere eventuelt at tage springet som fuldtidsiværksætter.

Vi bliver bare glemt – for ingen gider at høre om den lille iværksætter, der omsætter for 50.000 om året – ikke før den lille iværksætter er blevet stor og berømt.