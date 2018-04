Debat: Regeringen vil tage 25 mia. kr. af lejernes opsparing

Hvorfor nøjes med én gang, hvis to gange går!

Først kom Ghettoplanen. Politisk er der bred enighed om, at samfundet har et problem med en mindre del af vores indvandrere, hvor integrationen er slået fejl. Nu skal der gøres noget. Respekt for det, hvis man vælger sine virkemidler klogt, så det sikrer en bedre integration.

Denne kronik handler om noget andet og så alligevel. For hvem skal betale? Er det alle danskere, eller er det kun nogle af os? Svaret burde give sig selv. Men det gør det bare ikke i dansk politik.

For nogle uger siden diskuterede Danmark, om det kunne være rimeligt, at lejerne via deres fælles opsparing i Landsbyggefonden skulle betale for Ghettoindsatsen: 12 mia. vil regeringen tage, uden at det belaster statskassen.

Men hvorfor kun gøre det en gang? Regeringen fremsatte straks efter et lovforslag, hvor man med en snirklet teknisk begrundelse vil hente 13 mia. mere fra lejerne af landets ældste almene boliger.

Hokus pokus 25 mia. kr. ned i kassen uden at hæve skatten. Findes der virkelig så mange gratis penge i Danmark? Svaret er naturligvis NEJ. Lejerne kommer til at bære det.

Hvordan er tanken opstået? Regeringen har fået øje på de fremtidige indbetalinger fra lejerne i de gamle almene boligafdelinger fra 1940’erne til 1970’erne til Landsbyggefonden. Når lånene i en ældre almen boligafdeling er betalt tilbage, falder huslejen ikke. I stedet for indbetaler lejerne dem til den fælles fond, som så træder til ved byggeskader. Vi taler ikke om moderniseringer og energiforbedrende tiltag; fonden bidrager kun til at rette op på byggetekniske fejl og mangler.

Vi har brug for de gamle boliger. Vi hører det dagligt fra vores kommune. Men hvis vi ikke gør noget ved dem, ender de gamle boliger som slum. Det må ikke ske.

Det er økonomisk set en usædvanlig model. Det er en solidarisk model på tværs af Danmark, hvor boligernes standard bestemmer rækkefølgen. Det er let at forstå, at den tankegang er svær at forstå for en liberal regering. Men sådan har vores politiske forfædre lagt det til rette.

Der er flere og flere almene boligafdelinger, der på grund af deres alder har tilbagebetalt deres lån. Hvis det havde været privat ejendom – uanset om det var til eje eller til leje – ville der nu være råderum til at renovere og forbedre ejendommen. Her slår solidariteten i det almene Danmark igennem. Huslejen bliver ikke i den gældfrie afdeling. Huslejen sendes videre til de fælles fonde som en solidarisk opsparing.

I de kommende år vil der derfor blive indbetalt flere og flere penge til Landsbyggefonden fra de gamle afdelinger.

Opsparingen og vedligeholdelsen er to sider af samme sag. Behovet for helt nødvendig vedligeholdelse og boligernes alder hænger naturligvis sammen. Gamle boliger kræver mere vedligeholdelse end nye. Meget mere. Så enkelt er det.

Regeringen har kun øje for indtægterne til fonden. Udgifterne er nu nemme at se. Bare gå indenfor. I vores boligorganisation, Alboa, i Aarhus har vi 13 projekter, som Landsbyggefonden har anerkendt som støtteberettigede. De tekniske og faglige undersøgelser er så godt som på plads. Vi ved bare ikke, hvornår vi får grønt lys til at gå i gang, fordi Landsbyggefonden ikke kender sin økonomiske ramme.

Landsbyggefonden støtter kun, at vi retter op på konstruktionsmæssige svigt, fejl og mangler ved det oprindelige byggeri. Den slags giver rigtig store problemer med at bo i disse lejligheder. Det kan være alt lige fra indeklimaproblemer over sundhedsfarlige skimmelangreb til nedstyrtningsfare. Disse problemer har i reglen også den konsekvens, at de bliver ekstremt dyre at rette op på, hvis man lader stå til. Landsbyggefonden betaler ikke for disse arbejder, men støtter i form af billigere lån end almindelige kreditforeningslån.

Landsbyggefonden yder derimod ikke støtte til at hæve boligernes standard. Der er rigtigt meget, som beboerne selv må betale for over huslejen.

Nye badeværelser, nye køkkener, nye gulve, ændret rumindretning osv. er for egen regning. Normalt slid og ælde støttes heller ikke af fonden. Det være sig nedslidte vinduer, nedslidt tag, omfugning af facader, nyt ventilationsanlæg, kloakrenovering mm.

Den slags må beboerne selv betale over en højere husleje. Det er en del af den almene boligmodel, at beboerne i hver afdeling sparer op til det. Grundlaget er grundige langtidsplaner for vedligeholdelsen. Vi lader naturligvis ikke stå til for at afvente førstehjælp fra Landsbyggefonden. Der er en klar afgrænsning. Til gengæld støtter landsbyggefonden de alvorligste arbejder, der ikke bør vente.

Hvis de 25 mia. kr. tages fra fonden, kan den ikke støtte og slet ikke gøre det i tide. Så bliver lejerne i de gamle afdelinger nødt til at gøre, hvad gøres kan, for egen regning. Derfor er det også sikkert og vist, at mindre støtte fra landsbyggefonden vil give højere huslejer.

Er det et samfundsøkonomisk problem at vedligeholde?

Det korte svar er NEJ. Lejerne i det almene Danmark forøger ikke deres forbrugsmulighed, når lånene i deres afdelinger er betalt tilbage. Indbetalingerne til Landsbyggefonden har samme virkning på indkomstdannelsen som en skat. Pointen er, at når indbetalingerne til Landsbyggefonden stiger, så skaber det også plads til ny aktivitet i samfundet.

Det er naturligvis både menneskeligt og økonomisk en god idé at vedligeholde boligmassen. Vi har brug for de gamle boliger. Vi hører det dagligt fra vores kommune. Men hvis vi ikke gør noget ved dem, ender de gamle boliger som slum. Det må ikke ske.

Vi forstår godt, at politikerne ønsker at styre byggeriet og konjunkturerne. Lad blot Landsbyggefondens økonomiske rammer stige i de dårlige år, og stram dem i de fede år. Men der er ingen argumenter for, at midlerne i fonden skal dirigeres over i statskassen. Det svarer til, at vores beboere betaler skat to gange.

Regeringspartiernes politikere argumenterede i forhold til Ghettoplanens 12 mia. for, at denne indsats var vigtigere end vedligeholdelsen af de gamle afdelinger. De måtte bare vente. Den begrundelse var vi uenige i. Vi har mange almene byggerier fra 1940’erne til 1970’erne, som er kandidater til at blive fremtidens problemområder. De skal gøres mere attraktive i boligstandard for at være attraktive at bo i.

De næste 13 mia. begrunder regeringen med, at staten yder støtte til nye almene boliger. Ydelsesstøtten er statens bidrag over driften til at holde huslejen nede. Staten vil sætte ”refusionen” fra Landsbyggefonden til staten selv for ydelsesstøtten op fra 25 til 100 pct. Logikken er, at beboerne i de gamle afdelinger skal betale for ydelsesstøtten til de nye, almene boliger. Holder denne politiske logik? NEJ, det gør den ikke.

Danmark bygger nye almene boliger for at følge med befolkningsudviklingen. Vi gør det for at have et boligtilbud til familier, der ikke har råd til at flytte i privat bolig. Det gør vi af hensyn til de ældre, der ønsker at bo i lejlighed. Vi gør det for mange singler med kun en indkomst. Vi gør det for de uddannelsessøgende. Vi gør det for at have boliger til de socialt dårligst stillede. For kommunens skyld, som ikke kan undvære os. Uden de almene boliger kunne kommunens boligsociale anvisning godt lukke. Vi gør det for at holde huslejerne nede. Og det virker!

Denne offentlige støtte har kort og godt sociale begrundelser. Det er bare forkert i tanke og i gerning at tørre regningen af på andre lejere, der bor i de ældre almene afdelinger. De har nemlig selv brug for deres midler.

Denne politiske debat om Landsbyggefonden er så fantastisk i sit indhold, at man kommer til at tænke på sheriffen i Nottingham og Robin Hood. Sheriffen og hans mænd havde også mange grunde til at vende bunden i vejret på fattigfolk og se, om de kunne kradse flere penge ind til staten. Ikke én gang – men to gange og mange gange. Der var løsesummen for kongen. Der var den dyre krig i Frankrig. Der var overklassens dyre livsstil m.v. Alt sammen gode grunde.

Indsatsen i dag mod parallelsamfund er også en rigtig god grund. Vi synes bare ikke, at det er fattigfolk, der skal betale. Ikke dengang og ikke nu.

Vi kigger os rundt efter Robin Hood i dansk politik. Det er samme opgave. Hun eller han skal såmænd bare lade lejerne beholde, hvad lejernes er.