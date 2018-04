Debat: Bjarne Corydon spøger i overenskomstforhandlingerne

Bjarne Corydons spøgelse hviler over overenskomstforhandlingerne. Og heri ligger forklaringen på, at Danmark vældig snart kastes ud i en historisk stor konflikt på det offentlige arbejdsmarked.

Bjarne Corydon – eller som mange spøgefuldt kalder ham: ”Don Corydone” med slet skjult henvisning til mafiabosserne, der på Sicilien regerer nådesløst, men i det skjulte – nedsatte sammen med Margrete Vestager i 2011 Moderniseringsstyrelsen.

Ikke mange ved, hvad Moderniseringsstyrelsen er, man ved ikke, hvem der sidder i den, eller hvordan den vælges. Men den er uden tvivl Danmarks mest magtfulde og magtfuldkomne organ.

Derfor bliver der ingen aftale, men et lovindgreb efter ca. en uges lockout. Og det med et enigt folketing bag, bortset fra inferiøre partier som Enhedslisten, De Radikale og SF.

Som skrevet blev den dannet i 2011, ved at man i Finansministeriet sammenlagde Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen. Kernen i Moderniseringsstyrelsens arbejde er – som de selv skriver på deres hjemmeside – »kontinuerligt at forsøge at skabe en mere effektiv offentlig sektor«. Det kaldes også en mere moderne offentlig sektor.

Ifølge Moderniseringsstyrelsens egne mål og resultatplan skal dette ske for at »frigøre de betydelige ressourcer, der ligger i moderniseringen af de offentlige overenskomster«, og det skal ske ved at »gøre løn og arbejdstid i det offentlige til en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken«.

Det var det, man første gang så i 2013, da man efter en længere lockout af de offentligt ansatte lærere endte med, at lærernes løn og arbejdstid frem over skulle reguleres ved lov og ikke efter aftale.

Efter både den daværende finansministers og kommunale arbejdsgivers ord var der ikke tale om et overgreb, men om en helt nødvendig modernisering af lærernes løn og arbejdsvilkår, som på daværende tidspunkt – efter deres mening – stod i vejen for en lige så nødvendig reformering af folkeskolen.

Når Moderniseringsstyrelsen ønsker at »frigøre væsentlige ressourcer« og »gøre løn og arbejdstid til en integreret del af udgiftspolitikken«, dur aftalesystemet, også kaldet den danske model, ikke.

Det er meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at få nogen som helst ansatte til frivilligt at indgå aftaler/overenskomster om at arbejde længere og mere effektivt for samme løn. Det gælder både på det private og det offentlige arbejdsmarked.

De seneste 100 år er lønmodtagerne kontinuerligt blevet sat op i løn og ned i arbejdstid, netop fordi de er blevet mere effektive. Altså den stik modsatte udvikling, end den Moderniseringsstyrelsen ønsker. Og i 2013 lykkedes det at øge lærernes arbejdstid ved lov uden samtidig at sætte lønnen tilsvarende op. Man kan sige, at arbejdsgiverne alene høstede frugterne ved effektiviseringen af løn- og arbejdsforhold, præcis som det var meningen ifølge Moderniseringsstyrelsens ”mål og resultatplan” og de ”strategiske pejlemærker” ( se styrelsens hjemmeside).

Hvor meget arbejdstiden i realiteten er blevet sat op, er uhyre vanskeligt for ikke at sige umuligt at sige, alene af den grund at der ikke længere er nogen arbejdstidsaftale. Men man kan jo se, at elevernes skoledag er blevet længere, og at der er blevet flere elever pr. lærer, uden at det har kostet noget. Til gengæld er lærernes forberedelse til timerne blevet mindre, idet de nu er henvist til næsten kun at lave denne i deres ”fritid”.

Så når jeg hævder, at Corydons spøgelse hænger over overenskomstforhandlingerne og umuliggør en aftale, skal det altså forstås sådan, at Moderniseringsstyrelsen er Corydons opfindelse, og at det er den, som dybest set har til formål at modernisere overenskomsterne, dvs. erstatte dem med en lov, der helt og aldeles overlader det til arbejdsgiverne at fastsætte løn og arbejdstid for deres ansatte. Ved f.eks. at fjerne den betalte frokostpause øger man arbejdstiden med ca. 7 pct. En ret voldsom effektiviseringsgevinst.

Så derfor bliver der ingen aftale, men et lovindgreb efter ca. en uges lockout. Og det med et enigt folketing bag, bortset fra inferiøre partier som Enhedslisten, De Radikale og SF. Og derfor får vi aldrig nogensinde mere en socialdemokratisk regering, for også her hænger Don Corydones spøgelse truende, men det er en anden og længere historie.

Og hvad med Corydon selv? Jo, han har for længst meldt sig ud af den socialdemokratiske lønmodtagerbevægelse og sluttet sig til de blå på Børsen, hvor man mest tænker på aktiekurser og skattelettelser. Man kan sige, at spøgelset har fundet hjem, men måske endnu ikke fred?