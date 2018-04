Debat: Flid, fedt og snyd i Teknik og Miljø

Skandalen i Teknik og Miljø har forhåbentlig været på sit højeste – men er den ovre? Desværre må vi nok sige nej. Vi “fyrede” afventer stadig en rapport om hændelserne, og derudover er der efterdønninger i den daglige drift, som stadig ikke har lagt sig.

Byrådet og embedsmændene bør spørge sig selv, hvordan en økonomisk veldreven afdeling før 2007 kan ødelægges på livstid. Det kan den, når et system nedbrydes af inkompetent ledelse og snyd, som beskyttes af uvidenhed, og dette går ud over de menige medarbejdere, der med flid knokler for at holde syndernes dobbeltspil oppe.

Jeg håber, at politikerne kommer til bunds i denne sag og inddrager kompetente rådgivere, for dette klares ikke ved selv at stå for denne undersøgelse.

Nu må byens borgere døje med en driftsafdeling, hvor man aldrig kan være helt sikker på, om der er snydt og bedraget i de enkelte kontrakter.

Artiklen i Århus Stiftstidende om besparelser på snerydning er et godt eksempel. Her bygger byrådet og ledelsen i afdelingen på tal fra tiden, hvor den såkaldte Skandalechef var der. Fra 2013 til 2016 brugte man f.eks. lidt over 1 mio. kr. for meget til en leverandør om året, fordi man leasede traktorer til gengæld for, at leverandøren forpligtede sig til at være sponsor i Skandalechefens badmintonklub.

Så er dette mon det eneste, der var fordyrende i denne sammenhæng? Var der f.eks. også dårlige kontrakter med vognmandsforretning m.m.?

Et andet spørgsmål: Hvordan vil kommunens nuværende embedsfolk, ledelse og politikere sikre, at man ikke gør kommunen en bjørnetjeneste ved at tage drastiske beslutninger som privatisering eller udlicitering i afdelingen CBA? For er man tilbøjelig til at lukke driftsafdelingen med disse tiltag, så er man jo ikke klar over konsekvenserne i form af den rigtige pris på opgaverne eller arbejdsmiljøet.

Vil man genoprette afdelingen, så giver det andre udfordringer, hvoraf den værste alvorlige måske ikke er fundet endnu. Er der f.eks. stadig syndere i afdelingen eller en økonomisk svindelsag, der stadig hænger og gør timepriser værre end den rigtige pris? Og hvad vil det gøre ved arbejdsmiljøet og de medarbejdere, der er uskyldigt inddraget i denne kedelige sag?

Afdelingen Teknik og Miljø er desværre skudt tilbage og kuldsejlet, hvis man ikke tager affære og hjælper fremfor at frastøde.

Lad derfor kammeradvokaterne og Ernst & Young være en del af denne rådgivning – de er så dybt inde i navlen på Teknik og Miljø, at de vil kunne finde selv den mindste nullermand. Og det er nødvendigt, for der er et fedtlag af inkompetence, der skal skrabes væk.