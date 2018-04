Det er godt, at der bliver sat spotlys på de mange ankestyrelsesafgørelser, hvor Aarhus Kommune bliver tilrettevist – men hvor familierne må vente ALT for længe på at få deres ret.

Hvis en buschauffør l aver fejl i 7 pct. af kørslerne, bliver han ikke ret længe i firmaet! Hvis en buschauffør l aver fejl i 7 pct. af kørslerne, bliver han ikke ret længe i firmaet!

Der er for lidt opmærksomhed på, at halvdelen af ansøgningerne mødes med afslag eller med ”delvis bevilling”: I 2016 var der 1.788 ansøgninger om hjælp fra familier med handicappet barn. De 779 fik afslag (44 pct.), 184 fik ”delvis bevilling” (10 pct.). Med andre ord: Mindre end halvdelen fik den hjælp, de mente at have brug for. Kun 145 sager blev anket. Det er faktisk foruroligende, at så få ankede. Mon det skyldes, at familierne har mistet tiltroen til, at det nytter? At det nytter at ansøge – eller at det nytter at anke?

Når 36 pct. af de ankede sager bliver omgjort eller hjemvist, svarende til 15 pct. af afslag/delvis bevilling eller 7 pct. af alle sager, er det en meget høj procentdel. Hvis en buschauffør laver fejl i 7 pct. af kørslerne, bliver han ikke ret længe i firmaet!

Vi ser frem til en grundig gennemgang af de 20 sager, som Dialoggruppen har fremsendt til udvalget. Der er plads til forbedring!