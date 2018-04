Vi må tage det ubehagelige valg: Legalisere narkotika Legalisere narkotika

Det er på ingen måde svært at få fat i stoffer, om det er cannabis, ecstasy, MDMA eller noget helt fjerde. Selvom market er kriminaliseret, afholder det ikke folk fra at få fat i stofferne. Alle, der vil i besiddelse af diverse rusmidler, kan komme det, om det er på gadehjørnet, ved kioskejeren, i slikbutikken eller sågar på Instagram, er muligheden der.

Problemet er ikke stofferne, men markedet. Forbuddet mod narkotika fungerer ikke. Vi burde legalisere narkotika, sådan at dealere ikke blander rottegift og andet i produkterne, for at få varerne til at holde længere.

Vi burde legalisere narkotika, så der føres kontrol med kvaliteten, og købere rent faktisk ved, hvad de får, og vi burde legalisere narkotika, så vi i højere grad kan undgå at sælge stoffer til 15-årige.

Forbuddet mod narkotika rammer i dens nuværende form samfundets værst stillede. Markedet er domineret af voldelige kriminelle, hvor alt går op i fortjeneste og ikke køberens sikkerhed eller kvalitet. Det øger risikoen for “bad trips” og overdoseringer betydeligt, og det er ikke ”whiskybæltet”, det går ud over.

Ved at legalisere stoffer, gør vi det ikke som samfund moralsk acceptabelt at indtage narko eller andet, vi siger heller ikke, at det er ufarligt eller lægger op til, at unge skal prøve det. Tværtimod. Vi hjælper nogle af samfundets svageste med et mere kvalitetssikret valg og mere forbrugervenlige priser. Priserne på stofferne er nemlig skyhøje, hvilket ikke matcher målgruppen for produkterne, som er nogle af landets økonomisk dårligst stillede. Misbrugerne bliver presset ud i anden kriminalitet, såsom indbrud eller overfald, for at få råd til det næste fix.

Jeg påstår ikke, at en afkriminalisering vil fjerne misbrugernes problemer og få dem til at vågne op uden behov for at indtage et rusmiddel. Men en afkriminalisering vil medføre en kontrol af markedet, som vil sørge for, at folk, som benytter sig af stoffer, ved, hvad de får. Derudover vil vi forhåbentlig kunne undgå at 15-årige får solgt dødsensfarlige stoffer i mangel på bedre.

At legalisere narkotika gør ikke markedet moralsk rigtigt, tværtimod påtager vi os et ansvar over for hinanden og står fast på en god socialpolitik. Vi skal tage det ubehagelige valg og lovliggøre stoffer for narkomanernes skyld og for de unge uvidendes skyld.