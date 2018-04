Igen og igen læser vi om ulykkelige mennesker, som med alvorlig sygdom og/eller handicap derfor ikke kan arbejde og dermed ikke får tilkendt førtidspension, men skal i ressourceforløb. Forløb, som desværre kan strække sig over år – der er faktisk ingen maksimumtid på forløbet.

Fire historier om mennesker, som har en arbejdsevne på nær 0 pct., har siden den 21/3 fortalt, hvordan de eller deres ægtefæller ikke har kunnet få tilkendt førtidspension. To af dem har været i medierne før, men de betragtes – åbenbart – som onde ånder af myndighederne.

Ydermere vil jeg have, at ændringen af den nye førtidspensions- og fleksjobreform, som altså starter den 1/6, er med tilbagevirkende kraft, så den gælder alle de sager, hvor den syge og/eller handicappede ikke har fået tilkendt førtidspension. Deres sager skal tages op igen, og de skal dermed tilkendes førtidspension. Ydermere vil jeg have, at ændringen af den nye førtidspensions- og fleksjobreform, som altså starter den 1/6, er med tilbagevirkende kraft, så den gælder alle de sager, hvor den syge og/eller handicappede ikke har fået tilkendt førtidspension. Deres sager skal tages op igen, og de skal dermed tilkendes førtidspension.

Først tager vi Kim Madsen fra København, som har kroniske smerter på grund af slidgigt i både knæ, nakke og ryg. Flere læger har sagt, at han ikke kan arbejde. Men fordi han er så »fremme i skoene«, som formand for foreningen Jobcentrets Ofre skriver i et blogindlæg i BT, mener hans sagsbehandler, at han ikke kan få førtidspension. Den anden ”kendte” person er en kvinde fra Struer, Ulla Astrup Jensen, som har Parkinsons syge og ikke kan løfte sit hoved. Som der står bl.a. på Dagbladet Holstebro-Struers hjemmeside 21/3:

»Ulla Astrup Jensen fra Hjerm er i dag løbet ind i endnu et nederlag. »Vi har været til møde på Jobcenter Struer og fået at vide, at Ulla stort set skal begynde forfra, og at de vil have speciallægeerklæringer fra både neurolog og ryglæge, inden de vil gå videre med sagen, og de kræver også, at Ulla skal færdiggøre sit behandlingsforløb hos en fysioterapeut, inden de vil overveje at indstille hende til en pension. Så vi får altså heller ingen afgørelse i denne omgang«, fortæller hendes mand, Erling Astrup.« Allerede i 2017 var hun til arbejdsprøvning, hvor hun kun kunne klare halvanden time to gange ugentligt med indlagte pauser.

De to nye sager kommer her, som vi bl.a. kan læse på Avisen.dk 24/3:

»I de seneste fem år har Lars Nielsen – siden han faldt ned fra et stillads, fik to diskusprolapser og fik vurderet sin arbejdsevne til 15 pct. – været i to ressourceforløb, hvor hans arbejdsevne blev prøvet. Begge gange har han fået stillet en seng til rådighed, da han ikke kan arbejde meget mere end 10 minutter, før han er nødt til at lægge sig. I den første arbejdsprøvning på lageret havde Lars Nielsen en effektiv arbejdsuge på en time og 15 minutter. Resten af tiden lå han på madrassen. Anden gang han var i arbejdsprøvning på et kreativt værksted, arbejdede han blot én dag om ugen, og der var den effektive arbejdstid ifølge ham selv på få minutter om dagen.«

Den næste sag handler om den afdøde kvinde, Lisbeth, som havde kol og skulle have iltapparat i 16 af døgnets 24 timer. Som der bl.a. står på DR Sjællands hjemmeside 23/3: »Lisbeths mand, Anker Nielsen, havde forberedt papirerne til førtidspension, men sagsbehandleren advarede mod at sende dem afsted. For hvis de fik afslag, ville det være næsten umuligt at gøre det om, forklarer Anker Nielsen. I stedet foreslog han, at Lisbeth skulle i arbejdsprøvning. Kommunen ville så sætte et iltapparat op, der hvor hun nu blev sendt hen (…) Sagsbehandlerens udmelding var for meget for Anker Nielsen og hans kone Lisbeth. De besluttede sig for at leve for kun mandens pension og deres fælles opsparing.«

Hun døde på et hospital en måned efter afvisningen af førtidspensionen.

Med de fire frygtelige historier, som vi har kunnet læse i medierne i marts, er det på tide, at førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2012 endelig bliver lavet om, hvilket den gør 1/6. Men hvorfor skulle det tage så lang tid før diverse folketingsmedlemmer og især beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), ville lave reformen om? Det er mig en stor gåde, når der har været masser af historier om, at syge og/eller handicappede er blevet endnu mere syge og/eller handicappet af ressourceforløb, og samtidig er op mod 80 mennesker døde, før de skulle starte i ressourceforløb eller under forløbet.

Ydermere vil jeg have, at ændringen af den nye førtidspensions- og fleksjobreform, som altså starter den 1/6, er med tilbagevirkende kraft, så den gælder alle de sager, hvor den syge og/eller handicappede ikke har fået tilkendt førtidspension. Deres sager skal tages op igen, og de skal dermed tilkendes førtidspension, så vi undgår uhyggelige sager, som f.eks. Ulla-sagen fra Struer.