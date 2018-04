I altid respekt over for tidligere borgmester og nuværende medlem i Region Midtjylland Flemming Knudsen (S) en tilkendegivelse, hvor jeg ikke er enig med ham, når han i JP 20/3 skriver: »Trist, at Togfonden er barberet«, fra 28,5 mia. kr. til 13 mia. kr.

Jeg mener, at det er opmuntrende, ikke mindst set ud fra et samfundsøkonomisk ansvarligt synspunkt. Der er som bekendt kun en kasse at tage fra, når de mange ønsker skal indfries. Og her er spørgsmålet endnu en gang, om man vil have bedre velfærd, et forsvarligt politi, give mennesket på godt og ondt førsteprioritet, fremfor kunst, kultur, prestigebyggerier, broer, nye fly, lufthavne, ghettohelhedsplaner og togfond etc., der kun sættes i gang ud fra prestigehensyn, og til tider politikernes ønske om at sætte deres fingeraftryk, alt imens man må spare, fyre og skære ned på velfærden.

I stedet for at bruge mia. kr. på togfond, der kun vil gavne nogle få, og hvis man betænker, hvordan det er gået de sidste mange år, hver gang der er sat ”fut” i noget, eller rettere ikke er sat ”fut” i noget, ville det så ikke være en god idé, om man stak piben ind og fik det, der allerede skulle køre på skinner til at fungere, inden man begyndte at kaste gode penge efter de dårlige idéer? Og når nu proppen er af, hvad hvis man fik draget nogle personer til ansvar for de mange mia. kr., det har kostet skatteborgerne, at DSB-tilknyttede og udefrakommende har trampet rundt i togsystemet som elefanter i en glasbutik? Ingen er draget til ansvar, men derimod blevet belønnet med mio. kr. i eftervederlag og fratrædelsesordninger.

Togfonden bliver bakket op af ikke mindst Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, og det er sørgeligt, at to partier, der forsøger at overgå hinanden i at love forbedringer på velfærdsområderne, men skærer ned i stedet, i den grad smider om sig med skatteborgernes penge, som de angiveligt gør på unødvendige prestigebyggerier. Og når man samtidig betænker, hvordan DF’s formand Kristian Thulesen Dahl blandede sig leflende i overenskomstforhandlingerne og tilkendegav, at de offentlige arbejdsgivere bare skulle give lærerne og de 800.000 offentligt ansatte, hvad de krævede i lønforhøjelser, som om det bare var et tag i lommen; ja, så er det, man bedre forstår, at borgerne ikke skal forvente, at politikerne er de skarpeste knive i skuffen, for de skal altså findes blandt de kun 3 pct. af vælgerne, der er medlem af et politisk parti.

Derfor ønsker jeg, at vi får et forretningsministerium med forstandige og økonomisk ansvarlige ledere til at styre landet.

Jeg tror, det ville blive til gavn for alle i Danmark.