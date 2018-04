Debat: Styres vi fuldstændigt af forbrug?

Aldrig før i den industrielle periode har så mange været i arbejde. Aldrig har vores økonomi samlet set været større. Aldrig har så mange biler stuvet sig sammen på vore veje. Aldrig har så mange haft den økonomiske evne til at rejse til verdens ende flere gange om året.

Så aldrig har behovet for at få mere i lønposen og dermed få mere til forbrug af planetens sparsomme ressourcer været større.

Det skulle man i hvert tilfælde tro, hvis lønmodtagernes organisationer står til troende: »Nu er det på tide, at de offentligt ansattes lønninger kommer op på samme niveau som de privates. De offentligt ansatte skal sikres samme købekraft som de privatansatte…….«

Købekraft. Realløn. Vi er tilsyneladende defineret ene og alene som forbrugere af guds nåde. Og væksten skal holdes oppe for enhver pris. For væksten er grundlaget for dit forbrug. Dit stadig øgede forbrug.

De underliggende antydninger af klima- og miljøsammenbrud nævnes ikke med et komma i de igangværende overenskomstforhandlinger. Intet ord om nødvendigheden af at få det vanvittige overforbrug stoppet.

Intet ord om at løntilbageholdenhed, måske endda lønnedgang, kan blive et af flere tiltag i forsøget på at redde, hvad reddes kan udi klima- og miljøbalance.

Intet ord om, at oprettelsen af en central ”national omstillingsfond” med tætte forbindelser til en tilsvarende på FN-niveau burde være omdrejningspunktet for enhver fremtidig overenskomstforhandling.

En national omstillingsfond, hvor man ved fremtidige overenskomstforhandlinger indbetaler den potentielle lønstigning til alle arbejdstagere i landet, der ligger ud over prisstigninger og almindelig bæredygtig levefod. Tværtimod udstilles den herskende egoisme dog iklædt solidaritetens røde kåbe.

Men det er jo en snæversynet og primært økonomisk baseret solidaritet. En solidaritet, hvor økonomien, samfundets værdiskabelse, udelukkende og fantasiløst kan omsættes i et øget forbrug af varer og tjenesteydelser. En forældet og yderst farlig samfundspraksis.

Nej, det nye paradigme for fremtidens overenskomster i markedsorienterede liberale samfund som det danske må og skal bygge på overenskomster mellem mennesket og den omgivende natur. Overenskomster, der må og skal sikre omstillingen mod bæredygtighed på flere planer end blot det specifikt økonomiske.

En god løn skal fremover være defineret af sin evne til ”ikkeforbrug” i traditionelt forstand. Og en sund samfundskultur vil i fremtiden være kendetegnet ved et paradigmeskifte fra ”fordi jeg kan” til ”fordi vi skal”.