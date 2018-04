Debat: Snart kan vi køre over Kattegat og gøre Danmark stærkere

En ny rapport viser, at det er realistisk at etablere en fast forbindelse over Kattegat inden udgangen af 2030. For Østjylland og resten af Danmark er det en fantastisk nyhed, og opfordringen herfra er klar:

Lad os straks komme videre med at få udarbejdet et grundlag for en principbeslutning i Folketinget. Der er så meget at vinde, at det kun kan gå for langsomt.

Danmark er i international sammenhæng et lille land, men et land med stor viden og mange potentialer.

Hvis vi i Danmark også fremover vil gøre os gældende i den internationale konkurrence, er der brug for, at vi bliver bedre til at udnytte de muligheder, som Horsens, Aarhus, København, ja alle landets byer og egne har.

Vi må samle vores kræfter på tværs af landet. En forudsætning for at gøre det er, at vi bindes tættere sammen. Det giver bedre adgang for virksomheder til kvalificeret arbejdskraft, bedre jobmuligheder og lettere adgang til uddannelsesinstitutioner mv.

Der er så meget at vinde, at det kun kan gå for langsomt.

Det gøres bedst ved at anlægge en fast Kattegat-forbindelse mellem Sjælland og Jylland. Landets vækstcentre vil styrke hinanden.

Den vision har vi vedholdende arbejdet for – ikke mindst i Kattegatkomitéen – i de seneste 10 år.

Regeringen og Dansk Folkepartis udspil peger på en ren vejforbindelse, som vil kunne betales tilbage med brugerbetaling på 32 år, og som betyder, at broen vil kunne stå færdig i 2030. Den nærmere undersøgelse forventes færdig i december 2018.

Det er fortsat vores ønske, at man også kan få den kollektive trafik med over broen, så den mulighed må vi ikke afskrive på forhånd. Det må beskrives nærmere i det beslutningsgrundlag, der nu skal udarbejdes.

Det afgørende er dog, at vi nu står over for et gennembrud for visionen om en fast forbindelse over Kattegat. Derved bliver det muligt at forbinde de to tungeste vidensmiljøer i landet. Det skaber i virkeligheden et helt nyt danmarkskort, hvor man kan arbejde det ene sted og bo det andet.

En fast forbindelse over Kattegat vil gøre Danmark rigere og stærkere, og det vil glæde os rigtig meget, hvis vores vision nu endelig kan blive til virkelighed, så vi og alle andre danskere allerede om bare 12 år kan køre over Kattegat.