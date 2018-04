Favrskov: Venstre vil sætte prisen ned på byggeansøgninger

Det er dyrt at få lavet en byggeansøgning i Favrskov Kommune. Til gengæld tager det så også lang tid.

Nogenlunde sådan må konklusionen være, efter at Dansk Byggeri har offentliggjort, hvad det koster i timen at få lavet en byggeansøgning i landets kommuner. Helt præcist så er Favrskov den femtedyreste af samtlige 98 kommuner i Danmark med en timepris på 779 kr.

Hvis Favrskov Kommune så var hurtig til at ekspedere byggeansøgninger, så ville borgerne nok kunne leve med det. Men her har Favrskov Kommune også store udfordringer med at levere en ansøgningsperiode, der dels matcher vores nabokommuner, og dels matcher det at være en bosætningskommune.

I Favrskov Kommune tager det i øjeblikket godt 14 til 16 uger for at få lavet en byggesag. Det er ganske enkelt ikke godt nok.

Hvis man vil bygge hus i Favrskov Kommune, så skal man dels vente meget længe på at få en byggetilladelse, og dels så skal man betale en af landets højeste timepriser for arbejdet.

Derfor foreslår Venstre, at timeprisen på byggesagsbehandling sættes ned til 600 kr., som så vil flugte med, hvad det koster i Favrskovs nabokommuner.

Vi kunne også vælge at gøre det gebyrfrit, som det er i Norddjurs og Viborg og 20 andre kommuner i landet.

I Venstre er vi overbevist om, at en nedsat timepris på byggesagsbehandling og at byggesagsbehandlingstiderne bliver nedbragt, vil tiltrække endnu flere nye og tilfredse borgere til Favrskov Kommune.

Samtidig vil det gøre det mere attraktivt for dem, der bor her, at bygge nyt.