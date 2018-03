”Det skal være slut med at cirkle rundt for at finde parkering til bilen, når beboerne kommer hjem til midten af Aarhus” berettede JP den 17. marts.

19 medlemmer af byrådet (A, Ø, Å og F) mener, at en udvidelse af byens beboerparkeringsområde og en fordobling af den nuværende afgift vil gøre forskellen. Og det har de da ret i: En forskel i kommunekassen!

Set fra helvedet i beboelsesgaderne vil situationen ikke ændres. Den nye parkeringspolitik lokker beboerne mod det forjættede P-land, men reelt set straffer man bil- og boligejere inden for ringgaderne.

Set fra helvedet i beboelsesgaderne vil situationen ikke ændres. Den nye parkeringspolitik lokker beboerne mod det forjættede P-land, men reelt set straffer man bil- og boligejere inden for ringgaderne.

Systemet i de ”gamle” beboerparkeringsområder fungerer ikke, fordi kommunen kun vil nyde og ikke yde. Og man gider ikke at lytte! Byen vil gerne have pengene, men kun ”overveje, om der skal etableres nye offentlige parkeringsanlæg, hvis behovet viser sig”.

I forhold til problemet er det for slattent, og derfor er det på tide, at beboerne kræver fuld valuta for pengene.

Men når man ikke engang kan finde ud af at fylde gæster i parkeringen ved Navitas og Dokk1 og samarbejde med byens butikker og P-huse, bliver resultatet derefter. Her i byen tager politikerne meget små skridt: ”Og så må vi jo se hvad der sker ...”

De fire byrådspartier kan vel forklare handlingsplanen til bunds? Skal der eksempelvis opstilles P-automater på alle gader inden for Ringgaden? Hvad er den fremadrettede plan i forhold til antallet af P-vagter, der jo varetager beboernes interesser og implementerer byrådets beslutning? Hvordan med beboernes gæsteparkeringslicenser? Hvorfor afviser man konsekvent orienterende serviceskiltning i P-områder, når de har en trafikdæmpende effekt? Hvor mange steder vil man indføre, at udkørsel fra baggårde er at betegne som et vejkryds og ”stjæler” P-pladser? Hvor skal nye P-huse etableres, og hvordan skal de udformes? (Underjordisk parkering eller ”New York-model”, hvor mange biler kan stables på blot fire bilers plads).

De mange millioner, som bilejerne inden for Ringgaden tvinges til at spytte i kommunekassen, forpligter, og vi forventer derfor, at kronerne vil gøre en forskel. Hurtigt!